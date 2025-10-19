La Pianese ci prova ma non va oltre il pareggio. Il Bra conquista un punto davvero importante

PIANESE

2

BRA

2

PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Masetti, Chesti; Coccia, Bertini M. (32’st Martey), Simeoni, Proietto (12’st Tirelli), Sussi (32’st Balde); Puletto (12’st Fabrizi), Bellini.

Panchina: Bertini T., Porciatti, Gorelli, Spinosa, Jasharovski, Xhani. Allenatore Birindelli.

BRA (3-5-2): Franzini; De Santis, Cannistrà, Sganzerla (38’st Rottensteiner); Nesci, Maressa (22’st Lionetti), Tuzza, La Marca (22’st Brambilla), Pautassi; Baldini (1’st Di Biase), Minaj.

Panchina: Menicucci, Renzetti, Chiesa, Morleo, Dimatteo, Rabuffi, Cucciniello, Chiabotto. Allenatore Nisticò.

Arbitro Dini di Città di Castello (Cozzuto – D’Ascanio).

Reti: 4’pt Coccia, 17’pt Baldini, 40’pt Minaj, 46’pt Bertini (rig.).

Note – Ammoniti: Sganzerla, Pautassi, Franzini, La Marca, Coccia, Ercolani, Tirelli. Spettatori 547 (ospiti 10). Recupero: 3’ e 6’.

PIANCASTAGNAIO – Finisce in parità la sfida tra Pianese e Bra con entrambe le squadre che hanno cullato il sogno dei tre punti. Pronti, via e la Pianese passa in vantaggio: al 4’ Coccia lascia partire una traiettoria velenosa che, grazie ad una deviazione, si spegne all’angolino. Tutto facile? No perché al 17’ il Bra pareggia alla prima vera occasione: Maressa riceve palla sul lato destro e mette la sfera a rimorchio per Baldini che, da buona posizione, calcia con precisione realizzando l’1-1. Qualche minuto più tardi è Baldini a impegnare Filippis. Le zebrette si rifanno avanti al 36’, quando il cross di Sussi viene destinato sulla testa di Puletto, bravo a direzionare il colpo di testa che però si spegne alto. Al 40’ il Bra passa: Pautassi da sinistra si accentra e crossa sul secondo palo dove Minaj si fa trovare pronto per deviare in rete, 1-2. Nel recupero Bellini ruba palla a De Santis, fugace ex Robur, e si invola verso la porta, venendo steso da Franzini. Dagli undici metri si presenta Bertini spiazza Franzini per il 2-2.

La ripresa è molto aperta. Al 17’ le zebrette costruiscono altre due occasioni, entrambe per Sussi: l’esterno prima riceve in area un cross dalla sinistra, scarta l’estremo difensore ospite e calcia a colpo sicuro, ma gli l’urlo di gioia viene strozzato dal salvataggio sulla linea di Pautassi. Sul prosieguo dell’azione, la palla torna sui piedi del numero 19 ma il suo tiro sfila a lato di pochissimo. Ancora Sussi protagonista al 22’, ma ancora una volta la difesa piemontese si chiude stoppando il suo tiro. Il Bra si fa vivo per la prima volta al 26’: Pautassi mette a centro una palla morbida verso Lionetti, che di testa manda fuori. Dopo una girandola di cambi, al 35’ la Pianese prova a impensierire la retroguardia giallorossa con Coccia, palla in corner. Nel finale Fabrizi ci prova ma Franzini è bravo a distendersi.