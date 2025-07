La Pianese continua a rinforzarsi. In attacco c’è Bellini, ex Poggibonsi

Quarto arrivo in casa Pianese dopo quelli del centravanti canadese Ongaro, dell’esterno destro Sussi e del portiere Filippis, anche se per quest’ultimo in realtà si tratta di un ritorno. Ufficiale da ieri la firma di Leonardo Bellini che arriva sul monte Amiata dopo alcune ottime stagioni al Poggibonsi tra Eccellenza e serie D. L’attaccante classe 2001 è infatti nuovo calciatore amiatino e sarà a disposizione di mister Birindelli per l’inizio del ritiro ormai alle porte. Cresciuto nel settore giovanile della Lastrigiana, dove fa tutta la trafila fino ad esordire in prima squadra, diventa giovanissimo un punto fermo del Poggibonsi, squadra in cui milita per cinque stagioni vincendo il campionato di Eccellenza al primo colpo.

Nelle ultime quattro annate, disputate tutte in serie D, mette insieme oltre cento presenze con 30 reti. "Sono contentissimo di entrare a far parte della famiglia Pianese. Ho sempre sentito parlare di Piancastagnaio come una realtà in cui si può lavorare benissimo, non vedo l’ora di iniziare – dice l’attaccante subito dopo la firma col nuovo club –. Le aspettative sono alte, perché le hanno alzate i ragazzi che l’anno scorso hanno fatto un campionato meraviglioso. Ovviamente dobbiamo ripartire con i piedi per terra, ben sapendo quanto sia difficile la serie C. L’obiettivo primario è salvarsi, quello che dovesse venire in più sarebbe di guadagnato".

Per l’ex punta dei Leoni si tratta della prima volta nei professionisti. "A livello personale vorrei dimostrare di potermi confermare in questa categoria a me nuova e ripagare la fiducia che il direttore ha riposto in me". Infine sulla tipologia di giocare che pensa di essere. "Le mie caratteristiche? Sono un attaccante a cui piace far gol, penso di avere margini di miglioramento a livello realizzativo. Ma sono anche una prima punta che aiuta la squadra e rifinisce l’azione", conclude.

È prevista a giorni intanto l’ufficialità dei gironi di serie C. Per i bianconeri si prospetta un raggruppamento con Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Latina, Livorno, Perugia, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro e una seconda squadra tra Inter, Juventus e Atalanta.

g.d.l.