La Pianese fa piangere il Milan Futuro. Basta una rete su rigore di Mignani

PIANESE 1 MILAN FUTURO 0

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Masetti, Indragoli, Ercolani; Da Pozzo, Simeoni, Proietto, Nicoli (28’st Pacciardi); Mastropietro (28’st Frey), Bacchin (38’st Marchesi); Mignani. Panchina: Filippis, Reali, Nardi, Colombo, Chesti, Spinosa, Pietrosanti, Barbetti, Falleni, Pallante, Giorgio. Allenatore Formisano.

MILAN FUTURO (3-5-2): Ravyere; Coubis (47’st Turco), Camporese, Minotti; Omoregbe (18’st D’Alessio), Quirini, Branca (39’pt Sia), Bozzolan, Vos (18’st Malaspina); Magrassi, Fall. Panchina: Nava, Pittarella, Hodzic, Alesi, Zukic, Nissen. Allenatore Bonera.

Arbitro Di Mario di Ciampino (Jorgji-Leotta). Rete: 36’pt Mignani (rigore).

Note – Ammoniti: Coubis, Mignani, Marchesi. Espulso: Camporese al 39’pt. Spettatori: 922. Recuperi: 2’ e 4’.

PIANCASTAGNAIO – Basta un gol di Mignani (il tredicesimo) su rigore alla Pianese per avere la meglio sul Milan Futuro, centrare il terzo sigillo di fila e allungare le mani su una salvezza ormai dietro l’angolo. Unica pecca del pomeriggio dei bianconeri, ieri in giallo, quella di non aver chiuso la gara tenendo in vita un avversario che ha giocato tutta la ripresa in dieci. I giovani rossoneri non erano partiti male e pur senza impensierire Boer nei primi minuti hanno provato a fare la gara. Poi crescono i padroni di casa. Occasione per la Pianese al 23’: Bacchin recupera un pallone e fugge in contropiede, ma, al momento di servire Mignani la difesa rossonera devia in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, è il Milan a rispondere andando a sua volta in contropiede, ma il tiro di Magrassi è sbilenco e non impensierisce Boer. Al 33’, arriva l’episodio che cambia il volto del match: Nicoli viene steso da Camporese ma l’arbitro concede il vantaggio visto che la palla arriva a Mignani, che di prima intenzione colpisce il palo. A quel punto Di Mario rischia il rigore che il bomber di casa trasforma. È 1-0 Pianese. Al 38’, la squadra di Bonera rimane in dieci: Camporese, appena ammonito per il fallo da rigore, stende Mignani e rimedia il secondo giallo. Gli amiatini ci provano ancora sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma la conclusione di Nicoli viene deviata in calcio d’angolo.

Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa sfiorano il raddoppio al 9’: prima Mastropietro, servito bene da Bacchin, non riesce a trovare il tempo giusto per calciare, poi è lo stesso Bacchin ad arrivare al tiro, ma il pallone finisce sul fondo dopo la deviazione di un difensore ospite. Al 15’, è il Milan a rendersi pericoloso, ma un riflesso felino di Boer su Sia salva il risultato. Nel finale gli ospiti tentano ancora qualche sortita, ma la squadra di Formisano gestisce senza particolari patemi.

Guido De Leo