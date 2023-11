La Pianese guarda tutti dall’alto con 27 punti. Mignani mantiene il primato delle reti segnate

E’ una marcia strepitosa, quella della Pianese. I bianconeri hanno battuto, in trasferta, anche il Montevarchi e con i loro 27 punti continuano a guardare tutti dall’alto. Otto le vittorie consecutive che da inizio stagione hanno perso soltanto una volta, sul campo del Follonica Gavorrano, per il resto solo successi e una valanga di reti segnate. L’attacco amiatino è di gran lunga il migliore del girone (26 le reti), trascinato da Guglielmo Mignani che, con il gol siglato domenica (di Tognetti e Mastropietro le altre due) ha raggiunto quota 9 nella classifica marcatori, tenendosi stretto il primato. "Sapevamo che non saremmo venuti a Montevarchi per fare una passeggiata – ha detto il tecnico Fabio Prosperi – conoscendo il valore degli avversari. Abbiamo cercato di interpretare la partita nella maniera giusta e credo che la vittoria sia meritata: abbiamo subìto il loro gol su rigore, che credo anche ci fosse, e l’episodio, causato a Proietto che ha fatto comunque un’ottima gara, ci ha un attimo intimorito. Abbiamo avuto 4-5 minuti di fisiologia paura, ma alla fine abbiamo legittimato il risultato. Prima del 2-1 abbiamo avuto occasioni clamorose per chiudere definitivamente la pratica: un vizio di gioventù".

Già domani i bianconeri scenderanno di nuovo in campo, per il recupero della nona giornata: al Comunale andrà in scena il big match con il Livorno. "Chi ha giocato a Montevarchi ieri ha sostenuto un allenamento molto blando – ha spiegato Prosperi – oggi valutiamo come stiamo e quali giocatori sono più pronti a scendere in campo. Dovrò fare delle scelte, ma non è un problema: ho a disposizione ragazzi in gamba, nelle ultime due partite, per esempio, Lo Porto non ha mai giocato e ha fatto gol, Tognetti, domenica, all’esordio dal primo minuto ha lo stesso fatto gol… Questi sono segnali che mi danno garanzie". A proposito della sfida sarà possibile acquistare i biglietti per la partita (inizio alle 14,30) oggi dalle 18 alle 19 in segreteria. Domani dalle 12,30 aprirà la biglietteria per i tifosi del Livorno e dalle 13,30 per quelli della Pianese.