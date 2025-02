La Pianese ha messo nel mirino Sestri Levante. Pacchiardi avverte: "E’ una gara molto difficile"

Suona la carica Federico Pacciardi. Il difensore della Pianese, dopo due mesi di stop, è pronto a dare di nuovo il proprio contributo. "Credo di aver superato la parte più difficile – spiega Pacciardi –, adesso sto bene e sto cercando di riprendere velocemente la condizione per rientrare al meglio e sfruttare ogni possibilità".

"Per noi calciatori, che mettiamo così tanta passione nel nostro lavoro – aggiunge –, stare lontano dal campo è davvero difficile. Purtroppo in passato avevo già attraversato periodi simili, ma in queste situazioni l’importante è rimanere concentrati, lavorare e pensare a superare il momento".

La Pianese è attesa dall’insidiosa trasferta sul campo del Sestri Levante, al momento penultima in classifica, vittoriosa all’andata al Comunale (allo stadio Giuseppe Sivori fischio di inizio alle 17,30). "Sarà una gara molto difficile – sottolinea Pacciardi –: gli avversari stanno vivendo una situazione delicata, vorranno sfruttare tutte le partite a disposizione per salvarsi. In questo particolare periodo della stagione tutte le squadre interpretano ogni incontro come una finale, perché i punti a disposizione per raggiungere i propri obiettivi sono sempre meno".

"Trentacinque punti a febbraio non sono pochi – chiude il difensore bianconero –, ma sono il frutto di tutto il lavoro fatto fin dai primi giorni di ritiro fino a oggi. Un lavoro svolto sia con l’allenatore precedente sia con il nuovo mister. Il gruppo squadra si è sempre messo a disposizione, si è preparato bene e ha raccolto quello che ha seminato".

Ad arbitrare Sestri Levante-Pianese sarà Michele Pasculli di Como; gli assistenti Doriana Isidora Lo Calio di Seregno e Ludovico Esposito di Pescara; quarto uomo Tommaso Bassetti della sezione di Lucca.