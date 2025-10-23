La Pianese mette nel mirino il Ravenna. E’ partita la prevendita dei biglietti

Dopo il pari contro il Bra, la Pianese si prepara ad affrontare la seconda sfida casalinga di fila, stavolta contro il Ravenna, che come i piemontesi arriva dalla D ma che fin qui sta disputando un campionato eccellente. I romagnoli avranno per di più una grande voglia di riscatto dopo il ko interno nello scontro al vertice con l’Arezzo ma in casa amiatina c’è grande voglia di tornare al successo. Il programma settimanale prevede per oggi una sessione mattutina. Domani Simeoni e compagni si alleneranno nel pomeriggio così come sabato, giorno in cui è fissata la consueta rifinitura pre-partita, che anticiperà la sfida contro la formazione giallorossa. La società ha comunicato anche modalità di acquisto e costi dei tagliandi per il match di domenica in programma alle 17,30. I tagliandi potranno essere acquistati in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com. Per la tribuna d’onore il costo è di 30 euro, mentre per la tribuna è di 15 euro. Il ridotto (Under 14) costa 5 euro, quello per gli Under 18 10 euro coì come per gli over 65. A tutti i prezzi sarà aggiunta la prevendita. I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita fino alle 19 di sabato al costo di 15 euro più i diritti di prevendita. Tornando alla formazione di Birindelli, da valutare chi era assente sabato scorso, ovvero Amey, tornato acciaccato dall’esperienza con l’Under20, Peli, che si era fermato nel primo tempo con il Livorno e il canadese Ongaro, out da diverse settimane.