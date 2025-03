La Pianese non sfonda. Il Gubbio se la gode!. Iaccarino-gol e gli umbri si prendono i tre punti

GUBBIO 1 PIANESE 0

GUBBIO (4-3-3): Venturi; Zallu, Rocchi, Stramaccioni (36’st Tozzuolo), Tentardini (5’pt David, 16’st D’Ursi); Faggi (16’st Proietti), Rosaia, Iaccarino; Spina (36’st D’Avino), Tommasini, Corsinelli. Panchina: Bolletta, Di Massimo, Rovaglia, Maisto. Allenatore Fontana.

PIANESE (4-3-3): Boer; Da Pozzo (41’st Spinosa), Ercolani, Indragoli (24’st Pacciardi), Nicoli; Marchesi (1’st Frey), Simeoni (24’st Colombo), Mastropietro; Falleni (16’st Nardi), Mignani, Bacchin. Panchina: Filippis, Reali, Xhani, Polidori, Chesti, Pietrosanti, Barbetti, Pallante, Giorgio. Allenatore Formisano.

Arbitro: Vailati di Cremona.

Rete: 22’pt Iaccarino.

Note: Ammoniti: Iaccarino, Stramaccioni, Pacciardi. Recuperi: 1’ e 5’.

A Gubbio la Pianese perde la seconda gara di fila per 1-0. Nel primo tempo la formazione di Formisano era in realtà partita bene: dopo 30 secondi infatti il sinistro di Bacchin impegnava il portiere di casa Venturi. Iniziava così una lunga serie di corner che però non impensieriva gli eugubini (che già al 4’ doveva rinunciare a Tentardini) e che col passare dei minuti crescevano. Al 9’ Corsinelli impegnava Boer con una difficile parata da pochi passi dopo un contropiede nato da un corner per gli amiatini. Al 22’ gli umbri passano con Iaccarino che di destro dal limite batte il 12 bianconero sfruttando una corta respinta della difesa sul cross di Tommasini. Nella seconda parte del primo tempo la Pianese occupa la metà campo umbra ma senza farsi pericolosa. Pronti via e nella ripresa Boer rischia tantissimo svirgolando la sfera a pochi passi dalla porta ma David non ne approfitta. Al 7’ Tommasini di testa da pochi passi grazia la Pianese e lo imita Corsinelli due minuti dopo al termine di una ripartenza velocissima. Formisano punta su Frey e Nardi per spostare l’inerzia ma quando la Pianese si apre concede campo alle ripartenze eugubine. Ancora Boer tiene vivi i suoi bloccando il diagonale di Corsinelli a metà della ripresa. Dentro anche Pacciardi e Colombo (che segnò una doppietta all’andata) ma ancora Gubbio pericoloso con Tommasini (pescato bene da D’Ursi), diagonale mancino out di poco. I bianconeri, ieri in giallo, si fanno pericolosi con l’incursione di Da Pozzo (30’) ma l’uscita di Venturi è provvidenziale. Un minuto dopo sempre il 7 della Pianese calcia alto da buona posizione su cross di Nicoli. Rocchi nel finale spara alle stelle da ottima posizione. L’occasionissima però per Mignani che da pochi passi (42’) non riesce a battere Venturi e a trasformare in rete il debole sinistro di Colombo. Nel recupero Venturi è bravissimo prima sul sinistro di Nicoli poi sul destro sporco di Spinosa. Vince il Gubbio che al 48’ centra la traversa con Rosaia.

g.d.l.