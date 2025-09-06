La Pianese oggi a Sassari. Birindelli: "Campo ostico"

Riscattare la sconfitta contro il Carpi e portare a casa punti da una trasferta difficile. È l’obiettivo della Pianese di mister Alessandro Birindelli, che oggi alle 17,30 scende in campo al ‘Vanni Sanna’ di Sassari per affrontare la Torres. Nell’ultima giornata anche i sardi hanno conosciuto la sconfitta: dopo l’1-0 all’esordio contro il Pontedera tra le mura amiche, sono caduti 2-1 a Campobasso. Guardando ai precedenti della scorsa stagione, le due formazioni si divisero la posta in palio: 2-1 per la Pianese in Toscana, 3-0 per i rossoblù nel Sassarese. La direzione di gara è stata affidata a Colaninno della sezione di Nola con Fabrizi (Frosinone) e Turra (Milano).

"La Torres anche quest’anno si è attrezzata per un campionato di vertice. Hanno giocatori di qualità in ogni reparto, con ricambi all’altezza". Ne è sicuro il tecnico Birindelli, che ha presentato così il match. "Per quello che ho visto, cercano molto l’attacco diretto – ha aggiunto –. È un campo difficile, come lo sono tutti in questa categoria. Ci vorrà grande attenzione, soprattutto sulle palle inattive".

Birindelli è poi tornato sull’analisi post-Carpi e sul momento della squadra. "Abbiamo fatto le nostre valutazioni come sempre, soprattutto sull’atteggiamento. È stata una partita brutta, giocata poco da entrambe le squadre. Noi siamo mancati in intensità e cattiveria agonistica, sia nei contrasti che in alcune situazioni nelle due aree. Mi conforta che si è trattato di un blackout generale e non di singoli: una giornata storta che però non deve più accadere. In C ogni domenica è una battaglia e non possiamo permetterci di essere meno degli altri. Possiamo sbagliare un passaggio, ma non l’approccio. La squadra lo sa e mi aspetto una risposta diversa, con più intensità sia con palla che senza".

Infine sugli assenti. "Amey non sarà della sfida perché in Nazionale: una bella notizia per lui, un po’ meno per noi, ma siamo orgogliosi – ha concluso Birindelli –. Per il resto ho recuperato tutti gli effettivi. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro e siamo pronti a scendere in campo".