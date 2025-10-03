La Pianese oggi in campo contro il Livorno. Birindelli: "Coraggio, sacrificio e determinazione"

Oggi alle 20,30 torneranno ad aprirsi i cancelli del Comunale: la Pianese ospiterà il Livorno, con l’obiettivo di centrare il primo successo tra le mura amiche. Dando continuità alla vittoria del Curi. Un’iniezione di entusiasmo e consapevolezza, uno stimolo a spingere sempre di più sull’acceleratore. "L’affermazione di Perugia è stata importante al di là della prestazione – ha commentato il tecnico bianconero, Alessandro Birindelli –, perché venivamo da una grande prova contro l’Arezzo in cui il risultato era stato un po’ condizionato dagli episodi. Il rischio era che influisse negativamente sul morale dei ragazzi, impegnati contro una squadra dall’organico di alto livello. Avevo detto loro di stare tranquilli, perché quando c’è la prestazione il risultato è una conseguenza. Rivedendo le immagini della partita con l’Arezzo, la squadra ha preso ancora più convinzione dell’importanza che rivestiva la tappa di Perugia per il nostro cammino. E la vittoria che ne è scaturita è stata importante per la società e per tutti noi che possiamo concludere questo ciclo impegnativo con ancora più slancio".

Guai ad abbassare la guardia, quindi: il Livorno è partito male, ma negli ultimi due incontri ha collezionato 4 punti. "Sappiamo che sarà una partita impegnativa – le parole di Birindelli –. Verranno per dare continuità ai risultati. Così come noi: giochiamo davanti ai nostri tifosi. Ci piacerebbe condividere questa gioia con loro". "Il nostro focus – ha aggiunto l’allenatore delle zebrette – deve essere lo stesso in ogni partita. Può cambiare un piano tattico in base agli avversari, ma gli ingredienti devono essere sempre i medesimi: equilibrio, coraggio, sacrificio, determinazione e un pizzico di fortuna. La praticità e l’organizzazione anche nei momenti di sofferenza sono fondamentali. Se scendiamo in campo come abbiamo fatto le ultime partite, mantenendo questo spirito, potremo dire la nostra". A dirigere Pianese-Livorno sarà l’arbitro Bruno Spina di Barletta, affiancato da Gregorio Maria Galieni di Ascoli Piceno e Valeria Spizuoco di Cagliari; quarto uomo Edoardo Manedo Mazzoni di Prato, operatore Fvs Federico Linari di Firenze.