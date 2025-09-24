La Pianese prima si illude e poi viene travolta . Sotto di due gol l’Arezzo capolista trionfa 4-2

PIANESE

2

AREZZO

4

PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Gorelli, Masetti; Coccia, Bertini M. (35’st Balde), Simeoni (22’st Proietto), Tirelli (35’st Martey), Chesti; Peli (18’st Sussi), Bellini (18’st Ongaro).

Panchina: Bertini T., Zambuto, Puletto, Chiavarino, Spinosa, Jasharovski, Nicastro, Xhani. Allenatore Birindelli.

AREZZO (4-3-3): Trombini; De Col, Arena (11’st Gilli), Chiosa, Righetti; Meli (11’st Ravasio), Guccione, Chierico; Pattarello, Cianci (48’st Mawuli), Varela (11’st Tavernelli).

Panchina: Galli, Venturi, Tito, Renzi, Gigli, Perrotta, Dell’Aquila, Iaccarino. Allenatore Bucchi.

Arbitro Leone di Barletta (Nirintsalama – Rastelli).

Reti: 4’pt Chesti, 12’pt Bellini, 15’st rig. Pattarello, 30’ st Tavernelli, 44’st Pattarello, 50’ st Chierico.

Note – Ammoniti: Simeoni, Bellini, Chesti, Pattarello. Espulso: Ercolani (38’st). Spettatori 1131. Recupero: 1’ e 8’.

PIANCASTAGNAIO – La Pianese dura un tempo poi si deve arrendere alla qualità della corazzata Arezzo che rimonta e porta via i tre punti dal Comunale dopo una gara ricca di episodi e molto combattuta in cui i padroni di casa hanno a lungo tenuto testa a Cianci e compagni. I bianconeri (che in mattinata avevano ufficializzato la firma del centrocampista ex Carpi Puletto, svincolato dalla Spal che prende il posto dell’infortunato Vigiani) dopo aver rischiato di andare in svantaggio già dopo 20’’ (bravissimo Filippis su Pattarello) passano: Trombini è attento sull’ex di giornata Coccia, dal corner la sfera finisce a Chesti che, dal limite dell’area lascia partire l’1-0 con un sinistro perfetto (nella foto). Al 12’ arriva anche il raddoppio: un retropassaggio del terzino aretino De Col favorisce Bellini. L’ex Poggibonsi salta con freddezza l’estremo difensore amaranto e fa 2-0. La formazione di Bucchi non ci sta ed attacca a testa bassa: al 21’ Filippis è bravo su Varela, lanciato a rete. La Pianese però è viva e nel finale di tempo con uno scatenato Coccia, ieri schierato a sorpresa a destra, sfiora il tris.

La ripresa inizia con gli ospiti in attacco ma non particolarmente pericolosi fino al 12’ quando Leone vede una trattenuta tra Ercolani e Cianci in area. Dal dischetto Pattarello, bestia nera degli amiatini, trasforma e fa 2-1. L’Arezzo è tutto in avanti e il pareggio arriva con Tavernelli che approfitta di un’uscita non perfetta di Filippis, 2-2. L’inerzia è ormai degli ospiti e la Pianese nonostante i cambi di Birindelli è alle corde: al 35’ un palo di Ravasio. Poi altro episodio chiave: Leone espelle Ercolani per proteste. Allo scadere il 2-3 con una magia del solito Pattarello. Chierico in contropiede chiude il match.

g.d.l.