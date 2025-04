La Pianese pronta per l'anticipo contro il Pineto: entusiasmo e novità in campo

La Pianese si allena al Comunale in vista dell’anticipo di sabato alle 15 contro una delle grandi sorprese del girone B di serie C, il Pineto. Gli abruzzesi, vincitori all’andata, sono reduci dal pesante successo nel derby regionale sul Pescara e arriveranno a Piancastagnaio desiderosi di blindare il momentaneo sesto posto a +5 sugli stessi amiatini.

In casa bianconera però c’è entusiasmo dopo il blitz esterno di Legnago di sei giorni fa che ha riscattato i due ko consecutivi contro Vis Pesaro e Pontedera. Rispetto alla gara in Veneto mister Formisano avrà a disposizione il capitano Simeoni e l’attaccante Mastropietro, Legnago indisponibili per squalifica. Out invece i lungo degenti Polidori e Frey, con quest’ultimo che ha terminato anzi tempo la sua ottima annata per l’infortunio al ginocchio. Rispetto all’undici di partenza visto in provincia di Verona potrebbe esserci qualche novità. La prima a metà campo dove il difensore Chesti era stato adattato, con ottimi risultati, a mezzala. In porta potrebbe rivedersi Boer dopo l’esordio stagionale, piuttosto convincente dell’ex Gavorrano Filippis.

La società ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti per sabato. Restano invariati i prezzi (dai 30 euro della tribuna d’onore ai 15 della tribuna più le consuete riduzioni). Per il settore ospiti biglietti in vendita fino alle 19 di domani al prezzo di 15 euro più prevendita. Tagliandi sono acquistabili online sul circuito CiaoTickets.

Guido De Leo