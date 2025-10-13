La Pianese riparte dopo l’amarezza. Sabato al Comunale la sfida al Bra

Riprende oggi pomeriggio la preparazione della Pianese (nella foto Christian Sussi), reduce da una domenica di riposo in seguito al ko di sabato sera al Comunale di Guidonia Montecelio.

I bianconeri di mister Birindelli nella trasferta laziale sono stati forse puniti oltre i propri demeriti dopo una gara equilibrata e sostanzialmente decisa da un episodio nel finale. Il rammarico, condivisibile, deve però essere messo da parte perché sabato c’è già l’occasione del riscatto contro un’altra neo promossa, il Bra, che arriverà al Comunale di Piancastagnaio alle 17,30. I piemontesi per il momento hanno cinque punti in classifica e sono reduci da due ko di fila contro Ascoli (1-4) e Carpi (1-3). Non sono però una formazione da sottovalutare anche perché l’unica gara vinta è stata proprio contro il Guidonia Montecelio due settimane fa.

Birindelli per l’occasione dovrebbe recuperare qualche elemento dopo aver avuto scelte risicate nelle ultime settimane in più o meno in tutti i reparti. Partendo dalla difesa, sicuramente torna il centrale Ercolani che ha saltato le ultime tre per il rosso rimediato contro l’Arezzo e che ora, con la riduzione della squalifica di un turno, può finalmente riprendersi il suo posto nel cuore della retroguardia anche se Gorelli non ha affatto demeritato. Poi c’è il giovane Amey che torna dopo l’esperienza al Mondiale Under20 con la nazionale azzurra. Quello dell’ex Bologna, con cui esordì giovanissimo in Serie A, è un altro recupero molto importante.

Da valutare invece i centrocampisti Tirelli e Peli, entrambi assenti in provincia di Roma, mentre Sodero era in panchina e quindi il suo rientro è ormai prossimo.

Davanti Fabrizi ha giocato uno scampolo di match rendendosi comunque utile: il suo recupero, così come quello del canadese Ongaro, è determinante visto che nel reparto offensivo l’ottimo Bellini di questo inizio di stagione ha bisogno di un ulteriore supporto.

Nel frattempo sembra ormai prossimo l’esonero dell’ex mister bianconero Formisano dal Livorno dopo il ko di Pineto giunto dopo quello di Piancastagnaio. Rischia anche Braglia a Perugia, anch’esso battuta dalla Pianese nelle ultime settimane e in una situazione di classifica davvero inaspettata e complicata.