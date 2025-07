La Pianese sceglie Ongaro. Rognini è vice allenatore

Dopo il rinnovo di capitan Simeoni ecco le prime ufficialità in entrata e in uscita per la Pianese. Arriva in bianconero l’attaccante canadese Easton Ongaro in prestito dal Trapani. Percorso inverso per l’esterno Simone Nicoli che va a titolo definitivo in Sicilia.

Classe 1998, nato a Edmonton, Ongaro porta con sé un bagaglio di esperienze in giro per il mondo, dopo aver giocato nei campionati canadesi e americano oltre che in Danimarca e Romania. Sbarca in Italia nel gennaio del 2024 vestendo la maglia del Novara, dove il suo contributo si rivela determinante nel raggiungimento della salvezza ai playout contro il Fiorenzuola. Nella stagione appena conclusa, disputa i primi sei mesi con la formazione piemontese e i successivi con il Trapani, mettendo a segno 9 reti tra campionato e Coppa Italia di categoria.

"Sono davvero entusiasta di unirmi alla squadra e iniziare a giocare davanti ai nostri tifosi. Credo che la società – dice Ongaro al sito del club – abbia un grande progetto e sono molto grato per l’opportunità di farne parte. Non vedo l’ora di arrivare e iniziare a lavorare. Forza Pianese".

Contestualmente, la Pianese ha reso noto di aver formalizzato la cessione a titolo definitivo di Simone Nicoli al Trapani. L’esterno mancino bolognese, classe 1998, era stato uno dei migliori per continuità di prestazioni e duttilità e chiude la sua esperienza sul monte Amiata con 35 presenze ed una rete nel suo primo vero anno nei professionisti visto prima della Pianese aveva solo una manciata di presenze con i pugliesi della Virtus Francavilla.

Ufficializzato anche lo staff tecnico che affiancherà mister Birindelli. A ricoprire il ruolo di allenatore in seconda sarà Diego Rognini, classe 1986, tecnico con esperienze significative nel settore giovanile dell’Empoli e già vice allenatore al Trapani in D. Con loro Tomas Giani come collaboratore tecnico e match analyst. A completare il quadro c’è Giacomo Palmi, preparatore dei portieri, confermato per la terza stagione. La preparazione atletica sarà affidata a Luca Trucchi, preparatore atletico classe 1965 con un prestigioso cv: ha lavorato con società di primissimo piano come Torino, Juventus, Genoa, Inter, Palermo e, da ultimo, l’Atalanta.

A coadiuvare Trucchi sarà Domenico Capitani, vice preparatore atletico e responsabile del recupero infortunati, anch’egli confermato.

Guido De Leo