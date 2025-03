La Pianese si lancia all’assalto del Pontedera. Formisano sicuro: "Ci faremo trovare pronti"

Dopo il ko di Pesaro la Pianese è pronta a tornare in campo per riprendere il cammino. Questa sera, a uscire dagli spogliatoi del Comunale (fischio di inizio alle 20,30), sarà il Pontedera. All’andata le zebrette vinsero 1-2, grazie alle reti di Mignani e Mastropietro, tra qualche ora la chance di fare bis.

"Aver perso a Pesaro è stato un gran peccato – ha affermato il tecnico Formisano (nella foto) –. L’ho detto a caldo e lo ripeto ora: in parità numerica non avevamo mai avuto la sensazione di poter capitolare, ma eravamo sempre stati in partita. Poi ci siamo difesi con grande ordine e il giusto spirito di sacrificio. Alla fine, abbiamo ceduto nell’unico modo possibile: su un tiro da distanza siderale. Il 2-0, invece, lo abbiamo preso quando eravamo all’arrembaggio, non fa neanche testo. Ci portiamo dietro l’aver saputo reagire nelle difficoltà, che è da sempre uno dei nostri tratti distintivi".

"Il Pontedera è una buona squadra, aggressiva – ha aggiunto il mister – con una compattezza, un equilibrio e un sistema di gioco ben definiti, con principi evidenti. Una squadra che fa della solidità il suo punto di forza, ma anche che ha giocatori offensivi che possono metterti in difficoltà, soprattutto sulle seconde palle e sulla conquista degli spazi. Ci faremo trovare pronti".

Formisano si è quindi soffermato sulla situazione infortunati. "Quella Frey, che si è rotto il legamento crociato anteriore, è una perdita importante per noi – le sue parole –. Daniel è un ragazzo splendido, nonché un professionista straordinario e un calciatore di assoluto valore. Per me, lui è stato fondamentale nel mio percorso qui alla Pianese, sia per gli sviluppi tattici che in termini umani. Frey si è messo a disposizione da subito in tutto e per tutto. Sentiremo la sua mancanza, ma so anche che ci sono altri ragazzi che sapranno dare il loro contributo. Per quanto riguarda Polidori, non ci sarà. Il suo infortunio è delicato e noi vogliamo fare le cose bene. Ci vorrà ancora qualche settimana, ma vogliamo portarlo a giocare quando sarà pienamente recuperato".

La Pianese sosterrà questa mattina la seduta di rifinitura: l’allenamento sarà a porte chiuse. Ad arbitrare il match, stasera, sarà Ferdinando Emanuel Toro di Catania, assistito da Bruno Galigani di Sondrio e Mattia Bettani di Treviglio; quarto uomo Andrea Prencipe di Tivoli.