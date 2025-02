La Pianese si scopre più forte delle assenze. Da Pozzo gela il Carpi. Quarta vittoria di fila

CARPI 0 PIANESE 1

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Rossini (38’st Verza), Zagnoni, Panelli, Rigo; Amayah (31’st Casarini), Mandelli (31’st Saporetti), Campagna; Cortesi; Fossati (38’st Stanzani), Sall (25’st Gerbi). Panchina: Lorenzi, Theiner, Calanca, Mazzoni, Cecotti, Tcheuna, Visani, Petito. Allenatore Serpini.

PIANESE (3-5-2): Boer; Ercolani (34’st Pacciardi), Masetti, Indragoli; Frey (34’ st Chesti), Da Pozzo (48’st Colombo), Simeoni, Proietto, Bacchin; Mastropietro (18’st Falleni), Nardi (1’st Marchesi). Panchina: Filippis, Reali, Spinosa, Barbetti, Pallante. Allenatore Formisano.

Arbitro Vingo di Pisa (Chillemi-Cozzuto).

Rete: 29’st Da Pozzo.

Note – Ammoniti: Fossati, Cortesi, Frey, Indragoli. Spettatori 800 (ospiti 20). Recuperi: 1’ e 5’.

CARPI – Nonostante le assenze di Polidori, Nicoli e Mignani la Pianese vince la quarta gara di fila al ‘Cabassi’ di Carpi grazie ad un rete di Da Pozzo che garantisce (in attesa del completamento del 28esimo turno) il sesto posto in classifica. La gara in Emilia era iniziata con ritmi relativamente alti soprattutto per merito dei modenesi. Al 15’ è infatti un miracolo di Boer a salvare i suoi: il portiere, in uscita bassa, ferma l’azione di Sall, lanciato a rete, e devia il tiro in corner da distanza ravvicinata. Al 20’ è ancora Sall ci riprova stavolta con un destro a giro che centra il palo. Nel primo tempo i biancorossi creano le occasioni migliori: al 35’ Rossini scende sulla destra e serve Fossati al centro, ma Boer anticipa l’attaccante, impedendogli di calciare.

Al rientro dagli spogliatoi è subito la compagine emiliana ad affacciarsi nell’area di rigore bianconera. Dopo 5’, Cortesi serve Fossati, ma il tiro è bloccato da Boer. Poi si rivede la Pianese che si fa più intraprendente al 7’: prima con un tiro da fuori area di Frey, respinto da Sorzi, poi con la conclusione sulla respinta di Marchesi e infine con il tiro da posizione ravvicinata di Bacchin, che si stampa sulla traversa pareggiando il conto dei legni. Che però diventa di due subito visto che gli amiatini colpiscono il palo sugli sviluppi di un corner (9’) in una azione confusa in area avversaria. Il Carpi torna a farsi vedere al 27’ con Gerbi, contenuto bene da Masetti. La Pianese, tuttavia, ci crede e passa dopo poco: Bacchin si invola sulla corsia di sinistra e dopo una azione personale mette nel mezzo per l’accorrente Da Pozzo, che piazza il destro di prima intenzione alle spalle di Sorzi per l’1-0 (nella foto l’esultanza). Al 42’ è ancora Da Pozzo a impensierire l’estremo difensore avversario con un tiro dal limite dell’area, ma Sorzi c’è.

Guido De Leo