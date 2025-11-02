La Pianese tira fuori il cuore e tanto carattere. Coccia replica a Pellegrino. Un buon pareggio

PINETO 1PIANESE 1PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi (37’st Gagliardi), Postiglione (14’st Serbouti), Frare, Borsoi (27’ t Ienco); Germinario, Lombardi, Schirone (27’st Nebuloso); Pellegrino (37’ st Vigliotti), D’Andrea, Bruzzaniti. Panchina: Marone, Verna, Amadio, Viero, Saccomanni, Tupone, Capomaggio. Allenatore Tisci. PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani (1’st Sussi), Gorelli, Masetti; Coccia, Proietto (24’st Tirelli), Simeoni, Balde (37’st Puletto), Chesti; Sodero (9’st Martey), Fabrizi (9’st Bellini). Panchina: Bertini T., Zambuto, Peli, Bertini M. Allenatore Birindelli. Arbitro Mirabella di Napoli (Sbardella – Tesi). Reti: 14’pt Pellegrino, 26’pt Coccia. Note – Ammoniti: Ercolani, Postiglione, Balde, Bellini, Masetti. Recuperi: 3’ e 6’.

PINETO – Con una prestazione di carattere la Pianese coglie un punto importante a Pineto. L’inizio era stato di marca abruzzese: al 5’ sono i padroni di casa a provarci per la prima volta, ma sul filtrante di Baggi dalla destra Gorelli fa buona guardia, contenendo D’Andrea e permettendo a Filippis di fare sua la sfera. La risposta della Pianese si fa attendere solo tre minuti: Fabrizi, ex di giornata, conquista una punizione ai venti metri della quale si incarica Coccia, che fa partire una bellissima parabola che scavalca la barriera spegnedosi alta di un soffio. Al 14’ arriva il vantaggio dei padroni di casa: da un calcio d’angolo Pellegrino stacca più in alto di tutti insaccando l’1-0. La formazione abruzzese ci riprova pochi minuti più tardi, con Bruzzaniti che si lancia verso lo specchio della porta, rientra sul destro e poi calcia, trovando una grande respinta di Filippis. Al 26’ arriva il pari: Balde a crossa sul secondo palo dove Coccia si fa trovare pronto all’appuntamento, 1-1. Un’occasione importante arriva al 38’: Simeoni disegna un tracciante centrale per Fabrizi, che scatta con i tempi giusti arrivando a tu per tu con Tonti, ma il suo tiro termina a lato di un soffio. Nel secondo tempo le zebrette ricominciano con il piede sull’acceleratore. Il Pineto si fa invece vedere al 10’ con Bruzzaniti che mette la sfera dalla sinistra sul secondo palo, dove Pellegrino si coordina in rovesciata alzando però la mira. Al 17’ un’altra bella combinazione di marca bianconera: Sussi imbecca Balde col mancino, il classe 2005 fa una grande giocata liberandosi di un avversario ma la palla gli si allunga troppo. Pianese vicina al gol al 25’: Bellini, neoentrato, riceve in area e scarica all’indietro, la sfera arriva a Coccia che calcia a colpo sicuro trovando però la risposta di un difensore abruzzese. Il Pineto prova a farsi vivo al 40’, con Ienco che arriva sul fondo e crossa arretrato verso D’Andrea, il cui tiro finisce a lato. Finisce così.