La Pianese trionfa a Pineto e avanza ai play-off con gol di Marchesi

PINETO

0

PIANESE

1

PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi, De Santis (19’st Marafini), Ingrosso, Borsoi; Germinario, Amadio, Schirone (20’st Pellegrino); Tunjov (20’st Chakir), Gambale (29’st Lombardi), Bruzzaniti.

Panchina: Marone, Barretta, Giannini, Stambolliu, Ienco, Fabrizi, Marrancone, Nebuloso, Gatto, Hadziosmanovic. Allenatore Tisci.

PIANESE (3-4-1-2): Boer; Ercolani (38’st Polidori), Pacciardi, Masetti; Da Pozzo, Simeoni, Proietto (38’st Colombo), Chesti; Marchesi (44’st Indragoli); Bacchin, Mignani.

Panchina: Filippis, Reali, Mastropietro, Xhani, Nardi, Ferretti, Nicoli, Spinosa, Pietrosanti, Barbetti, Falleni. Allenatore Formisano.

Arbitro Zago di Conegliano (Landoni – Pasqualetto).

Rete: 16’st Marchesi.

Note – Ammoniti: Schirone, Simeoni, Chesti. Recuperi: 0 e 5’.

PINETO – La Pianese sbanca Pineto al termine di una prestazione maiuscola e stacca il pass per il secondo turno play-off previsto per mercoledì sera, sempre in Abruzzo, a Pescara. A decidere il match in provincia di Teramo un guizzo della mezzala Marchesi ad inizio ripresa. Un successo poi legittimato dalle tante occasioni sprecate per chiudere il discorso, soprattutto con Chesti e Colombo. Ma già nel primo tempo i bianconeri, ieri in giallo, erano partiti fortissimo. Tonti (9’) si esibisce nel primo intervento su Marchesi tenendo a galla i suoi. Al 25’ è Bacchin che con un diagonale di sinistro fa la barba al palo dando l’illusione del gol. Tre minuti dopo si vedono i padroni di casa che ci provano con Schirone, palla in corner. Nella seconda parte del match la squadra di Formisano continua ad attaccare ma senza lo spunto decisivo sotto porta mentre quella di Tisci è attenta a non scoprirsi troppo. Poco prima della mezz’ora Mignani è bravissimo a difendere la sfera e a servire a rimorchio Simeoni. Il tiro del capitano, però, è fuori misura. Al 34’ Bacchin si conquista un calcio di punizione da posizione pericolosa, ma il tentativo di Proietto, incaricato della battuta, viene vanificato da un fallo fischiato a palla lontana.

La ripresa è vibrante da subito. Boer è attento e provvidenziale su Gambale (2’) che colpisce da pochi passi a botta sicura. Sul tap-in Schirone non ci arriva. Il gol arriva all’ora di gioco: Mignani serve bene Marchesi, che è bravissimo a entrare in area di rigore e a battere Tonti per l’1-0. La Pianese continua ad attaccare e al 27’ della ripresa è Da Pozzo a rendersi protagonista di una bella azione personale, servendo Chesti che, da dentro l’area di rigore, manda a lato di poco. I biancoazzurri cercano con insistenza il pareggio, ma i bianconeri si difendono con ordine. Al 39’ il Pineto trova il gol con Chakir, ma l’arbitro annulla (con conferma Var) per un fallo subito da Masetti. Al 47’ è Colombo a scaricare un gran destro che si stampa sul palo.

Guido De Leo