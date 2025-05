La Pianese trionfa contro il Pineto e si prepara alla sfida con il Pescara

Per la Pianese… il sogno continua. Sul campo del Pineto, le zebrette hanno centrato un’altra grande prestazione e hanno vinto la loro prima partita dei play off. "Questi ragazzi meritano un applauso in generale – dice nel post gara a Rete8 il tecnico bianconero Alessandro Formisano (nella foto) –. Oggi è stata una ciliegina. Questa squadra ha, come caratteristica, il voler crescere step by step, mettendo un mattoncino alla volta. Nel primo tempo soltanto uno strepitoso Tonti ci ha negato la gioia del gol. Ricordo un altro suo intervento prodigioso, nella ripresa, nell’area piccola poi il palo clamoroso di Colombo. Potevamo chiudere la partita sul 2-0. La nostra è stata una grande prestazione, ma faccio i complimenti anche al Pineto, a mister Tisci: so cosa significa ottenere attraverso il lavoro certi risultati". Agli abruzzesi è stato annullato un gol, firmato da Chakir (decisione confermata dal Var). "C’è stato un evidente fallo prima dell’impatto – commenta il tecnico della Pianese –, secondo me non ci sono dubbi, il ragazzo è saltato con le due mani sulla schiena del nostro giocatore".

Sul cammino di Simeoni e compagni, mercoledì, il Pescara. "Affronteremo una delle squadre più forti d’Italia – ha commentato Formisano –, guidata da uno dei tecnici più bravi in assoluto, se non il più bravo (Silvio Baldini ndr). Per me è un onore incrociarlo di nuovo, al di là della stima e dell’amicizia che ci legano. Ritroverò anche il direttore: sarà una gioia, anche se stavolta la posta in palio sarà davvero importante". "Mi aspetto una partita emozionante, questo è fuori discussione – aggiunge l’allenatore della Pianese –. Loro per indole, noi per identità, giochiamo solo a viso aperto. E credo si sia visto anche stasera. Non abbiamo speculato su niente e sarà così anche mercoledì. I duelli chiave? Sempre quelli in catena, tre contro tre esterno, terzino mezzala, attaccante esterno. Qualche cambio in formazione può anche starci, valuteremo nei prossimi giorni". L’obiettivo è chiaro. "Scenderemo in campo per provare a impensierire una corazzata – afferma il mister –, se ci riusciremo bene, altrimenti torneremo a casa a testa alta, battuti da una delle squadre più forti. Ma sicuramente venderemo cara la pelle". Spazio anche alla scaramanzia. "Avevamo già previsto di rimanere qua, nell’albergo che ci ha ospitato" chiude Formisano.