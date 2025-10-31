La Pianese va a Pineto per ripartire. Gorelli ordina: "Compatti e battaglieri"

Per la Pianese, la trasferta sul campo del Pineto (fischio di inizio domani alle 14,30 allo stadio Pavone-Mariani) rappresenta l’occasione giusta per mettersi alle spalle la sconfitta con il Ravenna che, per come è maturata, ha lasciato particolare amarezza, e riprendere prontamente il cammino.

"Siamo attesi da una partita sporca – l’ha presentata il difensore bianconero, Matteo Gorelli (nella foto) –. Loro sono in fiducia e proveranno subito a metterci sotto, ma sarà una gara come tutte in questo girone: da lottare e combattere dall’inizio alla fine".

"Dobbiamo ripartire dall’atteggiamento – ha poi aggiunto –, perché è stato quello giusto. Le parole d’ordine devono essere solidità e sicurezza: bisogna che gli avversari percepiscano sempre che non è facile farci gol. Se continuiamo a essere compatti e battaglieri, non prenderemo reti. Da lì possiamo aggiungere qualche giocata in più, qualche fraseggio, ma prima viene la solidità". Buono il cammino compiuto finora dalle zebrette. "Per ora siamo in linea con l’obiettivo, che è la salvezza – ha affermato Gorelli –, ed è in questa zona che stazioniamo al momento. Da qui alla fine del girone d’andata mi aspetto altre vittorie: il ritorno sarà più difficile e conviene fare più punti possibile subito". L’esperto difensore si è detto soddisfatto dei rapporti cuciti sul monte Amiata e ha poi tracciato la via da seguire. "Con i ragazzi mi trovo benissimo, sia con i giovani che con quelli un po’ più esperti – ha chiuso il classe 1991 –. È un buon gruppo. Secondo me dobbiamo però diventare ancora squadra e migliorare su certi aspetti".

I biglietti per assistere a Pineto-Pianese, dal settore ospiti dello stadio Pavone-Mariani possono essere acquistati esclusivamente online su Ciaotickets.com. I prezzi, esclusa la prevendita: intero 15 euro; ridotto donne e over 65: 8 euro; ridotto under 14: 5 euro. L’accesso allo stadio per i diversamente abili sarà possibile tramite accredito alla mail [email protected] inviando il certificato attestante la patologia. La vendita dei tagliandi sarà attiva fino alle 19 di oggi. La società bianconera ricorda che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti domani, giorno della partita.