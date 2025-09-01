La Pianese va al tappeto nell’esordio casalingo. Zagnoni ‘graffia’ e regala i tre punti al Carpi

PIANESE 0 CARPI 1

PIANESE (3-5-2): Bertini T.; Amey, Masetti, Chesti (1’st Gorelli); Sussi (36’st Vigiani), Simeone, Bertini M., Tirelli (1’st Martey), Coccia (20’st Bellini); Proietto, Fabrizi (36’st Ongaro). Panchina: Filippis, Zambuto, Balde, Peli, Chiavarino, Jasharovski, Nicastro, Xhani, Martey. Allenatore Birindelli.

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Lombardi; Cecotti (43’st Verza), Amayah (10’st Figoli), Rosetti (43’st Panelli), Rigo; Cortesi (34’st Casarini), Forte (10’st Stanzani); Gerbi. Panchina: Scacchetti, Perta, Sall, Toure, Pitti, Arcopinto. Pietra. Allenatore Cassani.

Arbitro: Cerea di Bergamo (Cozzuto – Scarpati).

Reti: 44’pt Zagnoni.

Note – Ammoniti: Cortesi, Masetti. Recuperi: 2’ e 8’.

PIANCASTAGNAIO – Esordio sfortunato al Comunale di Piancastagnaio per la Pianese (nella foto Coccia), che arrendersi a un Carpi ordinato e cinico. A decidere la sfida è la rocambolesca rete di Zagnoni, arrivata proprio al tramonto del primo tempo. Primo tiro nello specchio della porta firmato da Forte per gli ospiti, dopo neanche 2’, ma Bertini è sicuro. Provano a replicare le zebrette sugli sviluppi di un corner, ma Amey non trova il tempo giusto sulla bella sponda di Chesti. Occasione importante per i padroni di casa all’8’, quando una bella triangolazione manda Sussi al cross, ma Tirelli non riesce a impattare bene la sfera. Torna a farsi vedere dalle parti di Sorzi la Pianese intorno alla mezz’ora, ma i tentativi sono puntualmente sventati dalla retroguardia biancorossa. Bella parabola di Marco Bertini al 36’, che insidia l’estremo difensore emiliano, bravo comunque a smanacciare e ad allontanare la minaccia. A sbloccare la gara è Zagnoni al 44’: sul traversone tagliato di Cortesi il difensore carpigiano colpisce in area e sul secondo palo batte Bertini.

Nella ripresa parte forte la squadra di casa, ma il bel controllo in area di Fabrizi non porta a nulla. La Pianese continua a spingere e, pur trovandosi spesso in proiezione offensiva, non riesce a trovare il varco giusto. La formazione di Piancastagnaio continua a proporre gioco: al 26’ Bellini serve Sussi, la cui conclusione viene respinta dalla difesa. Al 31’ è lo stesso Bellini a rendersi pericoloso con un gran controllo, ma Lombardi riesce a murare il tiro per ben due volte. Nel finale gli amiatini si riversano in avanti in un vero e proprio arrembaggio, ma il Carpi si difende con ordine. Viste le interruzioni, i cambi, e ben due interventi dell’FVS Cerea concede 8 minuti di recupero ma la Pianese non riesce comunque a trovare la rete del pari. Al 97’ è Simeoni che si trova sul destro, dopo la bella spizzata di Amey, il pallone del possibile pareggio, ma la conclusione è larga.