Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. La Pieve, Mbaye in porta. Sono otto gli anticipi

La Pieve, Mbaye in porta. Sono otto gli anticipi

Calcio Dilettanti Sfida d’alta quota per la Cdr contro il Fiorenzuola. Domani la Cittadella torna a San Damaso per affrontare il fanalino Progresso.

di DAVIDE SETTI
4 ottobre 2025
Serigne Mbaye è il nuovo portiere de La Pieve Nonantola

Serigne Mbaye è il nuovo portiere de La Pieve Nonantola

XWhatsAppPrint

di Davide SettiLa Pieve Nonantola si rinforza fra i pali con Serigne Mbaye, senegalese classe 2004 svincolato dopo la stagione in Serie D col Dolomiti Bellunesi, promosso in C (5 gare).

Anticipi. Sono 8 le gare che oggi (ore 15) riguardano le modenesi. In Eccellenza la Cdr Mutina (2 vittorie su 2 in casa) ospita il Fiorenzuola a +2 sugli orange: Paganelli non ha l’infortunato Gualdi, in forse Cremaschi, nei piacentini squalificato Zucchini e ko Caradonna. Il Terre di Castelli cerca ad Arceto punti per risalire: reggiani senza l’ex di turno Poligani, in dubbio Lammane e Fiorentini, negli oronero fuori Zironi, Esposito (stirato) e Tzvetkov. In Promozione il Maranello, reduce da 2 ko di fila, cerca riscatto col Masone: nei biancoblù out Marverti, in dubbio Totaro, Anang è stato svincolato, reggiani privi di Nicolò Campaniello (ko alla spalla), Paoli e Zagnoli. In Prima ’D’ super derby al ’Lolli’ con la capolista Mirandolese a punteggio pieno che sfida il Cavezzo fermo a un punto, il Rivara va sul campo della Vis San Prospero ferma a zero. In Seconda ’E’ c’è l’attesissimo Novese-Concordia, in Seconda ’F’ Corlo-Ubersetto e in Terza di Reggio Vallalta-Cortilese.

Domani. In Serie D la Cittadella torna a San Damaso per sfidare il fanalino Progresso: mister Gori non ha Maini e Panfilo, nei bolognesi infortunati Santoni, Finessi e Bortolotti (menisco). In Eccellenza alle 17 il Formigine (infortunati Diallo e Maletti, in dubbio Stanco e Guastalli) gioca a Piacenza col Nibbiano al completo. In Promozione la capolista Medolla San Felice (squalificati Vanga e Saracino, in dubbio Bugneac e Leozappa) riceve il Castellarano (out Lusoli e Belfasti), la Solierese senza Caselli, D’Ambrosio e Vignocchi va a Casalgrande (reggiani al completo), mentre sono 3 i derby: il Castelnuovo (ko Nizzoli, Pivetti e Goldoni) riceve la Sanmichelese priva di Ferrari, Casini e Minutolo, in dubbio Farina, a Nonantola si sfidano La Pieve (out Tudini, Belfakir, in dubbio Davitti) e il Montombraro al completo, mentre lo United Carpi (ko Malagoli e Garlappi) ospita a Fossoli il Camposanto (fuori Gonzales, Tammaro e Diozzi, in dubbio Vitiello). Nel girone ’C’ il Castelfranco va a Masi Torelli senza Aracri e Simonetti.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su