La Pieve, Mbaye in porta. Sono otto gli anticipi

di Davide SettiLa Pieve Nonantola si rinforza fra i pali con Serigne Mbaye, senegalese classe 2004 svincolato dopo la stagione in Serie D col Dolomiti Bellunesi, promosso in C (5 gare).

Anticipi. Sono 8 le gare che oggi (ore 15) riguardano le modenesi. In Eccellenza la Cdr Mutina (2 vittorie su 2 in casa) ospita il Fiorenzuola a +2 sugli orange: Paganelli non ha l’infortunato Gualdi, in forse Cremaschi, nei piacentini squalificato Zucchini e ko Caradonna. Il Terre di Castelli cerca ad Arceto punti per risalire: reggiani senza l’ex di turno Poligani, in dubbio Lammane e Fiorentini, negli oronero fuori Zironi, Esposito (stirato) e Tzvetkov. In Promozione il Maranello, reduce da 2 ko di fila, cerca riscatto col Masone: nei biancoblù out Marverti, in dubbio Totaro, Anang è stato svincolato, reggiani privi di Nicolò Campaniello (ko alla spalla), Paoli e Zagnoli. In Prima ’D’ super derby al ’Lolli’ con la capolista Mirandolese a punteggio pieno che sfida il Cavezzo fermo a un punto, il Rivara va sul campo della Vis San Prospero ferma a zero. In Seconda ’E’ c’è l’attesissimo Novese-Concordia, in Seconda ’F’ Corlo-Ubersetto e in Terza di Reggio Vallalta-Cortilese.

Domani. In Serie D la Cittadella torna a San Damaso per sfidare il fanalino Progresso: mister Gori non ha Maini e Panfilo, nei bolognesi infortunati Santoni, Finessi e Bortolotti (menisco). In Eccellenza alle 17 il Formigine (infortunati Diallo e Maletti, in dubbio Stanco e Guastalli) gioca a Piacenza col Nibbiano al completo. In Promozione la capolista Medolla San Felice (squalificati Vanga e Saracino, in dubbio Bugneac e Leozappa) riceve il Castellarano (out Lusoli e Belfasti), la Solierese senza Caselli, D’Ambrosio e Vignocchi va a Casalgrande (reggiani al completo), mentre sono 3 i derby: il Castelnuovo (ko Nizzoli, Pivetti e Goldoni) riceve la Sanmichelese priva di Ferrari, Casini e Minutolo, in dubbio Farina, a Nonantola si sfidano La Pieve (out Tudini, Belfakir, in dubbio Davitti) e il Montombraro al completo, mentre lo United Carpi (ko Malagoli e Garlappi) ospita a Fossoli il Camposanto (fuori Gonzales, Tammaro e Diozzi, in dubbio Vitiello). Nel girone ’C’ il Castelfranco va a Masi Torelli senza Aracri e Simonetti.