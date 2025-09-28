La Pistoiese affronta il test di Piacenza. Andreucci è a caccia della prima fuga

Big match alle porte per la Pistoiese che oggi pomeriggio, alle ore 15, sfiderà al Garilli il Piacenza, formazione che, proprio come gli arancioni, è stata costruita per provare a vincere il campionato. La sfida, arrivando a inizio stagione, non sarà determinante per le sorti della stagione, ma rappresenta comunque un banco di prova importante per tutti e due i club. Parlando della compagine biancorossa, Antonio Andreucci non ha dubbi sul valore della squadra: "Sono forti e lo sappiamo – ha esordito il tecnico arancione –. Il Piacenza dispone di ottimi giocatori, alcuni li ho anche allenati o affrontati in categorie superiori, quindi è chiaro che parliamo di una formazione costruita per stare ai vertici. In questo momento della stagione, ogni partita pesa e adesso dobbiamo pensare solo al Piacenza, senza guardare oltre. I biancorossi hanno un mix ben bilanciato tra esperienza e gioventù, con elementi che possono cambiare il corso di una gara in qualsiasi momento. Davanti hanno qualità, penso a giocatori come Mustacchio, Trombetta e D’Agostino, tutti con un passato importante anche tra i professionisti. Ma sappiamo bene che in Serie D ci sono elementi che possono fare la differenza in qualsiasi momento, esattamente com’è successo mercoledì contro il Sangiuliano. In questa categoria ogni partita può nascondere delle insidie e nessuno va sottovalutato".

Sulle assenze, la Pistoiese dovrà fare a meno degli infortunati Accardi, Biagi, Brugognone e Cuomo, ma Andreucci non sembra affatto preoccupato: "Abbiamo una rosa talmente completa che chiunque venga chiamato in causa può dare un contributo importante – ha evidenziato l’allenatore –, se non addirittura determinare l’esito di una partita. È normale che durante la stagione ci siano degli indisponibili, capita a tutte le squadre. Ma non è un problema, perché ogni giocatore della rosa è pronto a dare il massimo. Anche chi era in tribuna la partita prima, alla successiva è entrato e ha fatto la differenza. L’ideale sarebbe avere sempre tutti a disposizione, ma siamo attrezzati per affrontare ogni situazione".

Andreucci ha fatto una puntualizzazione sul modulo e sulla posizione di Russo: "È arrivato perché ha la capacità di adattarsi a tutte le posizioni tra centrocampo e attacco. Non abbiamo mai giocato con il 3-4-1-2, il nostro assetto è sempre stato il 3-5-2. Russo è un giocatore intelligente, che sa interpretare ogni ruolo che gli chiedo e questa sua versatilità è uno dei motivi per cui l’abbiamo voluto".

