La Pistoiese cala il tris. Prima vittoria al Melani

PISTOIESE

3

SASSO MARCONI

0

PISTOIESE (3-4-1-2) Giuliani; Cuomo (1’ st Costa Pisani), Gennari, Bertolo; Kharmoud, Alluci (10’ st Rossi), Maldonado (38’ st Boschetti), Pellegrino; Russo (15’ st Campagna); Pinzauti (27’ st Alagna), Simeri. A disp. Arlanch, Venturini, Bastianelli, Diallo. All. Andreucci

SASSO MARCONI (4-3-1-2) Celeste; Barattini, Tarozzi, Cinquegrana, Prasso (25’ st Margiotta); Galassi (25’ st Bonfiglioli), Geroni (46’ st Gamberini), Armaroli (5’ st Gobbo); Merighi (25’ st Marra), Leonardi, Pirazzoli. A disp. Albieri, Zanini, Apicella, Pelloni. All. Farneti

ARBITRO Papagno di Roma 2

MARCATORI Maldonado al 3’ pt, Gennari al 28’ pt, Pellegrino al 3’ st

La Pistoiese mette in cassaforte il secondo successo consecutivo e incamera altri tre punti che la mantengono ai vertici della classifica. È vero che la stagione è iniziata solo da tre settimane, ma vedere gli arancioni al comando del Girone D con sette gettoni, al pari del Sangiuliano City, non può che far sorridere società e tifosi. Il 3-0 con cui l’Olandesina batte il Sasso Marconi arriva al termine di una sfida dominata in lungo e in largo da Bertolo e compagni, che mettono gli avversari alle corde fin dai primissimi istanti di partita e non permettono mai ai bolognesi di rendersi pericolosi.

Tre gol, un gioco spumeggiante e convincente in entrambe le fasi e risposte convincenti da tutti i singoli: Andreucci non poteva davvero chiedere di più al suo gruppo alla vigilia di due impegnative trasferte. La cronaca: il primo tempo è a senso unico, con la Pistoiese che trova il vantaggio dopo appena tre minuti grazie a una punizione dai venticinque metri che Maldonado trasforma perfettamente. Al 15’ ci prova Kharmoud, ma Celeste è attento e mette in angolo il fendente rasoterra del numero sette. È solo questione di tempo, perché gli arancioni raddoppiano al minuto 28 con Gennari, che di testa sugli sviluppi di un corner sigla il raddoppio con un’incornata che supera di pochi centimetri la linea di porta. Del Sasso Marconi, di fatto, non c’è traccia e così la Pistoiese sfiora il tris, prima con Alluci e poi con Bertolo.

La prima frazione si chiude sul più due per i padroni di casa, che però mettono il punto esclamativo sul match al 3’ della ripresa: a festeggiare è Pellegrino, che dopo una spizzata di Simeri su calcio d’angolo sigla da pochi passi il gol del 3-0. Il resto della partita è pura accademia per gli arancioni, che archiviano la pratica Sasso Marconi senza correre rischi: il prossimo impegno sarà mercoledì per il turno infrasettimanale in quel di San Giuliano Milanese.

Michele Flori