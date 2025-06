La Pistoiese dà fiducia a Kharmoud. L’esterno ancora in arancione

Delle sette conferme ufficializzate fino ad oggi dalla Pistoiese, l’ultima è con ogni probabilità la più sorprendente. Nella mattinata di ieri il club arancione ha annunciato il rinnovo contrattuale dell’esterno di centrocampo Anas Kharmoud, classe 2000. Se fino ad oggi i calciatori confermati avevano tutti ben figurato nello scorso campionato, dimostrando ampiamente di meritarsi il prolungamento del contratto, per l’ex Team Altamura la questione è diversa. I numeri della stagione 2024/25 parlano di venticinque presenze, condite da due gol e tre assist ma anche da nove giornate complessive, che gli hanno impedito di scendere in campo per oltre due mesi.

Oltre alle statistiche, nel suo primo anno alla Pistoiese Kharmoud ha mostrato qualche alto e basso di troppo, alternando prestazioni ottime a gare decisamente sotto tono. E’ comunque innegabile che, tanto per Giacomarro quanto per Villa, il classe 2000 sia sempre stato un elemento imprescindibile: nelle ventisette gare, in tutte le competizioni, in cui è stato disponibile, Kharmoud è sempre in sceso in campo e lo ha fatto dal primo minuto ben ventiquattro volte. La sua duttilità, unita alla capacità di calciare con entrambi i piedi, gli ha permesso di ritagliarsi un ruolo da protagonista. Ora che la conferma è ufficialmente arrivata, da Kharmoud è lecito attendersi un salto di qualità.

In chiave mercato sembra per il momento congelata la trattativa per il ritorno alla Pistoiese di Mattia Gennari. Il difensore centrale sicuramente lascerà la Sambenedettese, ma vista la folta concorrenza nel reparto arretrato, a maggior ragione dopo l’arrivo di Venturini, potrebbe optare per un’altra destinazione. Sicuri di un addio sono invece Donida e Mazzei, entrambi ricercati dal Barletta, mentre su Diodato si sono mossi alcuni club di Serie C sia al Nord che al Sud Italia.

