La Pistoiese deve ripartire. C’è l’ostacolo Tuttocuoio

Dopo un solo punto, e non senza rammarico, nelle ultime due partite, la Pistoiese è intenzionata a riprendere la propria marcia verso la prima posizione. Una rimonta che si è notevolmente complicata ma che ancora, numeri e calendario alla mano, non è impossibile e il dovere di Polvani e compagni sarà quello di crederci fino a che la matematica lo consentirà. Nella ventitreesima giornata del girone D di serie D, la formazione arancione sarà ospite del Tuttocuoio allo stadio Leporaia di Ponte a Egola (fischio d’inizio alle 14:30). Un’avversaria, quella neroverde, che arriva da due sconfitte consecutive ma che nella prima metà di stagione ha ben impressionato, consolidandosi, da neopromossa, nella parte sinistra della graduatoria.

Un impegno che quindi non dovrà essere sottovalutato, come ricordato alla vigilia dall’allenatore della Pistoiese Alberto Villa: "I tasti da toccare, per quanto riguarda le motivazioni, sono molti - ha esordito il tecnico –. Nelle ultime due domeniche abbiamo disputato grandi partite ma ottenuto solo un punto, quindi il desiderio di rivalsa dev’essere automatico e me lo aspetto da tutti i giocatori che scenderanno in campo. Dobbiamo ripartire dalle prestazioni fatte, cercando però di cambiare il risultato finale. Abbiamo l’obbligo di provare a vincere tutte le gare che mancano, perché i punti in palio sono ancora tanti e crederci è un dovere. Come possiamo migliorare? Replicando l’approccio e l’atteggiamento di sette giorni fa, quando ho visto un gruppo lottare fino all’ultimo secondo, coi subentrati che anche in pochi minuti hanno dato una mano importantissima".

Per quanto riguarda gli indisponibili, Bertolo è rientrato in gruppo ed è stato convocato, mentre sono assenti Accardi per infortunio e Mazzei e Kharmoud squalificati. "Il capitano si è allenato bene in settimana - ha confermato Villa -, ma lo impiegheremo solo se sarà al massimo della condizione. In ogni caso so che chi giocherà mi darà delle garanzie importanti. Non vogliamo prenderci alcun rischio, perché in allenamento tutti hanno ben figurato e ho fiducia negli over così come nei giovani". I dubbi principali riguardano il centrocampo, dove Diodato e Stickler si giocano un posto sulla corsia destra, mentre a sinistra Maloku prenderà il posto di Kharmoud. In mezzo al campo, oltre a Greselin e Maldonado, il ballottaggio è tra Basanisi e Boccia. Dubbi anche in attacco, dove Simeri e Pinzauti sono in competizione per una maglia dal primo minuto al fianco dell’intoccabile Sparacello.

Villa ha poi parlato del Tuttocuoio, sottolineando il fatto che, di fronte al proprio pubblico, i ragazzi di Firicano hanno perso solo due partite in tutto il campionato: "Sfideremo una formazione che ha avuto un calo di risultati nelle ultime settimane, ma che rimane una squadra che sul proprio campo è tosta da sfidare per chiunque. Il rendimento parla chiaro – conclude –, si tratta di una compagine combattiva che basa il proprio gioco sulla corsa e sull’intensità e rappresenterà un ostacolo ostico per noi".

Michele Flori