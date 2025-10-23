La Pistoiese è agli ottavi. Rossi fa il fenomeno. Vado messo alla porta

PISTOIESE3VADO0

PISTOIESE (3-5-2): Arlanch; Accardi, Polvani, Venturini (23’ st Maldonado); Bastianelli, Rossi (35’ st Kharmoud), Sciortino (23’ st Cuomo), Biagi (23’ st Alluci), Boschetti; Alagna (34’ st Pinzauti), Diallo. A disp. Giuliani, Gennari, Brugognone, Costa Pisani. All. Andreucci.

VADO (3-5-2): Bellocci; Saltarelli, Gulinelli, Ndianefo; Sacco (23’ st Stampi), Abonckelet (1’ st Ciccone), Pastorino (18’ st Pisanu), De Rinaldis, Torre (1’ st Syll); Cecchinato (1’ st Arras), Barwuah. A disp. Viganò, Bondioli, Caremoli, Lupinacci. All. Roselli.

Arbitro: Riahi di Lovere.

Reti: 13’ e 46’ Rossi, 34’ st Diallo.

Note: ammoniti Biagi, Aboncklet, Roselli, Arras.

Vince e convince la Pistoiese che batte 3-0 il Vado, stacca il pass per gli ottavi di Coppa Italia e si avvicina al meglio alla trasferta di Progresso. Una serata sportivamente perfetta, quella del Melani, aperta nel segno del cordoglio e della vicinanza alla tifoseria biancorossa e alla famiglia di Raffaele Marianella, venuto a mancare domenica. Gli arancioni, scesi sul terreno di gioco col lutto al braccio, hanno disputato una partita attenta e senza sbavature dal primo all’ultimo minuto, mettendo alle corde un Vado venuto a Pistoia come seconda miglior difesa d’Italia e sul campo annichilito dall’Olandesina. Nel prossimo turno della competizione, in programma mercoledì 19 novembre, la Pistoiese sarà ospite dell’Asti.

La cronaca: gli arancioni iniziano premendo il piede sull’acceleratore e già nei primi sei minuti crea due importanti palle gol: al 2’ ci prova Polvani su corner, al 6’ invece è il turno di Alagna, ma in entrambi i casi è bravo Bellocci a dire di no. Al 13’ vantaggio Pistoiese: Bastianelli pennella un cross perfetto per la testa di Rossi, che prende il tempo ai difensori liguri e trafigge il portiere. La gara prosegue con un monologo arancione e al 42’ è Bastianelli a sfiorare il raddoppio. Il 2-0 arriva comunque prima dell’intervallo: dopo un corner c’è un tocco di mano in area che l’arbitro punisce col calcio di rigore, trasformato perfettamente da Rossi.

Il leitmotiv non cambia nella ripresa: ci provano in ordine Biagi e Diallo, mentre al 13 è Arlanch che dice di no a Barwuah lanciato verso la porta. Di fatto è l’unico rischio preso dalla squadra di casa, che al 34’ mette il punto esclamativo sulla partita con Diallo, il quale scatta sul filo dell’offside e trafigge Bellocci in diagonale.

Michele Flori