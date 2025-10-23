La Pistoiese è agli ottavi. Rossi fa il fenomeno. Vado messo alla porta
La doppietta del centrocampista indirizza la gara nel primo tempo, tris di Diallo. Andreucci fa ampio turnover, la risposta data dal gruppo è matura e di qualità.
PISTOIESE3VADO0
PISTOIESE (3-5-2): Arlanch; Accardi, Polvani, Venturini (23’ st Maldonado); Bastianelli, Rossi (35’ st Kharmoud), Sciortino (23’ st Cuomo), Biagi (23’ st Alluci), Boschetti; Alagna (34’ st Pinzauti), Diallo. A disp. Giuliani, Gennari, Brugognone, Costa Pisani. All. Andreucci.
VADO (3-5-2): Bellocci; Saltarelli, Gulinelli, Ndianefo; Sacco (23’ st Stampi), Abonckelet (1’ st Ciccone), Pastorino (18’ st Pisanu), De Rinaldis, Torre (1’ st Syll); Cecchinato (1’ st Arras), Barwuah. A disp. Viganò, Bondioli, Caremoli, Lupinacci. All. Roselli.
Arbitro: Riahi di Lovere.
Reti: 13’ e 46’ Rossi, 34’ st Diallo.
Note: ammoniti Biagi, Aboncklet, Roselli, Arras.
Vince e convince la Pistoiese che batte 3-0 il Vado, stacca il pass per gli ottavi di Coppa Italia e si avvicina al meglio alla trasferta di Progresso. Una serata sportivamente perfetta, quella del Melani, aperta nel segno del cordoglio e della vicinanza alla tifoseria biancorossa e alla famiglia di Raffaele Marianella, venuto a mancare domenica. Gli arancioni, scesi sul terreno di gioco col lutto al braccio, hanno disputato una partita attenta e senza sbavature dal primo all’ultimo minuto, mettendo alle corde un Vado venuto a Pistoia come seconda miglior difesa d’Italia e sul campo annichilito dall’Olandesina. Nel prossimo turno della competizione, in programma mercoledì 19 novembre, la Pistoiese sarà ospite dell’Asti.
La cronaca: gli arancioni iniziano premendo il piede sull’acceleratore e già nei primi sei minuti crea due importanti palle gol: al 2’ ci prova Polvani su corner, al 6’ invece è il turno di Alagna, ma in entrambi i casi è bravo Bellocci a dire di no. Al 13’ vantaggio Pistoiese: Bastianelli pennella un cross perfetto per la testa di Rossi, che prende il tempo ai difensori liguri e trafigge il portiere. La gara prosegue con un monologo arancione e al 42’ è Bastianelli a sfiorare il raddoppio. Il 2-0 arriva comunque prima dell’intervallo: dopo un corner c’è un tocco di mano in area che l’arbitro punisce col calcio di rigore, trasformato perfettamente da Rossi.
Il leitmotiv non cambia nella ripresa: ci provano in ordine Biagi e Diallo, mentre al 13 è Arlanch che dice di no a Barwuah lanciato verso la porta. Di fatto è l’unico rischio preso dalla squadra di casa, che al 34’ mette il punto esclamativo sulla partita con Diallo, il quale scatta sul filo dell’offside e trafigge Bellocci in diagonale.
Michele Flori
