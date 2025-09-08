La Pistoiese inciampa. Il gioco c’è, il cinismo no. Alagna evita la sconfitta

PISTOIESE 1IMOLESE 1

PISTOIESE (3-5-2): Arlanch; Accardi, Gennari, Bertolo; Pellegrino, Maldonado, Bastianelli (19’ st Costa Pisani), Biagi (10’ st Rossi); Campagna (25’ st Russo); Simeri (25’ st Pinzauti), Diallo (35’ st Alagna). A disp. Giuliani, Kharmoud, Kovalenko, Polvani. All. Andreucci.

IMOLESE (3-4-1-2): Lopez Salgado; Ricci, Elefante, Bellucci; Barnaba, Troiano, Manzoni, Agbugui, Manes (29’ st Dragoi); Babbi (38’ st Leveh), Mattiolo (47’ st Giovannini). A disp. Cipi, Nistor, Cocchi, De Chiara, Ayari, Capozzi. All. Potepan.

Arbitro: Gambirasio di Bergamo.

Reti: 21’ st Barnaba, 37’ st Alagna.

Note: ammoniti Elefante, Simeri, Bastianelli, Troiano, Maldonado.

Nemmeno quest’anno la Pistoiese è riuscita a rompere la maledizione che non la vede vincente ad un esordio in campionato da ben otto anni. Al Melani, alla prima giornata, gli arancioni non sono andati oltre l’1-1 contro l’Imolese. Guardando le occasioni create, il pari è forse stretto: Bertolo e compagni hanno tenuto quasi sempre in mano il pallino del gioco, peccando di concretezza negli ultimi sedici metri. Andreucci e i suoi ragazzi hanno pagato a caro prezzo una sola disattenzione al 21’ della ripresa, quando Agbugui si è liberato sulla sinistra e ha crossato per Barnabà, lasciato colpevolmente solo a centro area, che di controbalzo ha firmato il vantaggio degli ospiti. Il pari arancione è arrivato un quarto d’ora più tardi, con un bel diagonale di Alagna. La Pistoiese muove dunque la classifica col primo punto del proprio campionato, ma sarà chiamata a riscattarsi tra sette giorni sul campo del Rovato Vertovese, che a sorpresa ha vinto con la Pro Palazzolo per 0-2.

Passando alla cronaca, è buono l’inizio della Pistoiese che nei primi otto minuti crea due interessanti palle gol: prima ci prova Simeri, poi Campagna, ma entrambi i tiri terminato fuori dallo specchio. Eccezion fatta per un tiro debole di Bastianelli al 35’, non c’è altro da segnalare fino all’intervallo. Nella ripresa Andreucci opera i primi cambi, tra cui uno obbliato per l’infortunio di Biagi, ma il leitmotiv non cambia fino al vantaggio dell’Imolese che arriva a metà ripresa. La Pistoiese passa al tridente offensivo e la spinta del Melani aiuta Alagna a trovare il gol dell’1-1. Gli assalti finali sono però vani e l’Olandesina deve accontentarsi di un punto.

Michele Flori