La Pistoiese non si ferma. Ufficiali altri due giovani

Con l’acquisto ufficiale di altri due giovani, la Pistoiese è andata ulteriormente a rintuzzare il proprio pacchetto under. Mercoledì erano stati annunciati due ragazzi nati nel 2007, ieri invece la società arancione ha messo sotto contratto un 2005 e un 2006. Il primo è Alessandro Pellegrino, esterno di fascia mancina proveniente dal Renate. Col club lombardo, nelle ultime due stagioni, ha militato stabilmente in Primavera 2, raccogliendo comunque anche quattro gettoni con la prima squadra in Serie C. L’altro invece è il jolly difensivo Ivan Kovalenko, che nell’ultima stagione è stato capitano della formazione Primavera della Carrarese. Centrale dotato di un’importante struttura fisica, col club gialloblu vanta anche alcune convocazioni in Serie B. Entrambi i giocatori saranno particolarmente utili dato l’obbligo di impiegare almeno tre under (un 2005, un 2006 e un 2007) in ogni partita ufficiale della stagione. Dopo gli ultimi due arrivi è salito a nove il numero di acquisti messi a segno dalla Pistoiese in questo primo scorcio di calciomercato: cinque di questi, Alagna, Alluci, Biagi, Boschetti e Venturini, sono over, mentre gli altri quattro, Arlanch, D’Amore, Kovalenko e Pellegrino, sono giovani. Aggiungendo al computo i sette confermati dalla scorsa stagione, il totale degli elementi attualmente in rosa sale a sedici, circa due terzi del numero che verosimilmente sarà quello definitivo, ovvero venticinque.

L’estate, e con essa la sessione di campagna acquisti, sarà però ancora lunga, ragion per cui già nei prossimi giorni sono attesi ulteriori annunci. Uno di questi dovrebbe riguardare un altro giovane, Raffaele Cuomo, classe 2006, che è pronto a prolungare il proprio contratto con l’Olandesina, dopo una stagione discretamente positiva ma condizionata da qualche problema fisico. Il reparto arretrato dovrebbe poi completarsi con un ultimo innesto pesante, quello di Mattia Gennari, che lo scorso anno ha conquistato la promozione in Serie C con la Sambenedettese. Dovrà poi essere inserito in rosa almeno un altro portiere e soprattutto un pezzo pregiato in attacco, dove al momento figurano Alagna, Pinzauti e Simeri. Chiudere il reparto con un top della categoria consentirebbe alla Pistoiese di presentarsi ai nastri di partenza con uno status quo davvero invidiabile.

Michele Flori