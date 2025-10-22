La Pistoiese ospita il Vado: "L’avversario più temibile"

Per la Pistoiese è tempo di Coppa Italia. Questa sera, alle 20:30, l’Olandesina ospiterà il Vado per i sedicesimi di Coppa Italia, nel match in gara unica che mette in palio un biglietto per gli ottavi di finale. Il format della competizione è lo stesso dei turni precedenti, nei quali gli arancioni hanno superato Tuttocuoio e Tau Altopascio: in caso di parità nei novanta minuti saranno i rigori a eleggere la squadra vincente. Al Melani arriverà la capolista del Girone A, imbattuta e con appena due gol incassati in dieci partite ufficiali. "Affrontiamo una squadra capolista nel proprio raggruppamento e questo basta a farci capire che sarà un impegno complicato - ha sottolineato Antonio Andreucci alla vigilia -. Si tratta di una formazione che sta facendo molto bene, guidata da un tecnico con enorme esperienza. Una squadra pratica e di categoria, che fino a oggi ha subìto pochissime reti grazie a una retroguardia fisica ed esperta. È una delle avversarie più temibile che ci potevano capitare in questo turno".

Nelle gare precedenti la Pistoiese ha dimostrato sul campo di non voler sottovalutare l’impegno di Coppa ed è stato proprio l’allenatore arancione a ribadire il concetto. "Siamo pronti a giocare una partita importante e a cui teniamo, tra due squadre ai vertici dei propri gironi. Questo è un altro fattore d’interesse per quanto mi riguarda, c’è anche la ‘curiosità’ di confrontarci con una big che non incroceremo in campionato. Come ci arriviamo? Bene, perché tutti si stanno allenando nel migliore dei modi. Inoltre giochiamo di fronte al nostro pubblico quindi abbiamo stimoli e tanta voglia di metterci in mostra e sfoderare una prestazione di spessore". Andreucci ha annunciato che cambierà diverse pedine, dando spazio a chi ultimamente ha giocato meno. "Prevedo parecchi cambiamenti, perchè ci sono dei ragazzi che devono avere maggiore minutaggio - ha confermato l’allenatore - e questa è la partita giusta. La nostra rosa, come dico sempre, ci permette di fare rotazioni in occasioni di turni infrasettimanali come questo senza abbassare il livello di qualità. La parola turnover però non mi piace e non la utilizzo, piuttosto parlerei di impiego di giocatori che nelle scorse partite hanno avuto meno spazio. Uno di questi è Biagi: era stato fermo tre settimane, lo abbiamo fatto allenare anche ‘grazie’ alle partite e col Vado gli sarà riservato uno spezzone di partita più consistente rispetto a domenica".

Michele Flori