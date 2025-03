La Pistoiese riparte e avvicina il terzo posto

Pistoiese 3 Sasso Marconi 1

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Donida, Polvani, Cuomo (1’ st Mazzei); Stickler, Boccia (11’ st Grilli), Maldonado, Basanisi (11’ st Greselin), Kharmoud; Simeri (49’ st Giometti), Pinzauti (30’ st Sparacello). A disp. Valentini, Maloku, Diodato, Foresta. All. Villa.

SASSO MARCONI (4-3-3): Celeste; Barattini (11’ st Jassey), Cinquegrana, Marcaletti, Mambelli; Pampaloni (39’ st Bonfiglioli), Galassi (22’ st Montanaro), Geroni; Balleello (30’ st Pirazzoli), Mancini (11’ st Baietti), Armaroli. A disp. Albieri, Pelloni, Lisanti, Micheal. All. Pedrelli.

Arbitro: Scarpati di Formia.

Marcatori: 7’ Stickler, 30’ Maldonado, 42’ st Geroni (rig.), 45’ st Sparacello.

Note: ammoniti Marcaletti, Cinquegrana, Polvani, Basanisi, Boccia. Angoli 7-5. Recupero 1’, 6’.

Serviva la vittoria e la vittoria è arrivata. Chiamata a un pronto riscatto, la Pistoiese non ha fallito l’esame Sasso Marconi, conquistando il successo col punteggio di 3-1 e avvicinandosi ulteriore al terzo posto occupato dal Tau, fermato sul pareggio con la Cittadella e distante ora solo quattro lunghezze. Tre punti che l’Olandesina ha messo in cassaforte già nella prima frazione, siglando due gol, dominando in lungo e in largo e non concedendo niente agli ospiti gialloblu, incapaci di reagire di fronte alle prorompenti iniziative di Polvani e compagni. Nella ripresa la Pistoiese ha gettato alle ortiche qualche occasione di troppo, non trovando la marcatura che avrebbe messo definitivamente in ghiaccio la gara. Il Sasso Marconi ne ha approfittato ed è tornato in partita su calcio di rigore, prima del tris arancione arrivato proprio allo scoccare del novantesimo.

La cronaca. Il match viene sbloccato già al 7’ di gioco grazie a Stickler, bravo a portarsi la palla sul sinistro e a fulminare Celeste con un mancino dal limite dall’area. Non contenta di un solo punto di vantaggio, la formazione di casa continua a premere il piede sull’acceleratore, trovando il raddoppio alla mezz’ora con una splendida punizione di Maldonado dai 30 metri, andata ad incastonarsi proprio all’incrocio dei pali. Un primo tempo di controllo assoluto che avrebbe visto la Pistoiese trovare anche il tris con Simeri, pizzicato però in posizione di fuorigioco. Nella ripresa non cambia il copione. La Pistoiese però si specchia troppo e cestina un paio di occasioni, su tutte quelle di Simeri al 14’ e di Pinzauti al 18’, per chiudere il match. Dopo una fase di stallo, la gara si riapre a quattro minuti dal novantesimo quando un fallo di mano di Grilli porta al rigore per gli ospiti, realizzato da Geroni. Il Sasso Marconi fa appena in tempo a festeggiare prima di incassare la terza rete di Sparacello che chiude i conti.

Michele Flori