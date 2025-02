La Pistoiese sembra già in vacanza. Cecchini evita la beffa a San Mauro

sammaurese

SAMMAURESE (4-3-3) Pozzer; Masini, Scanagatta, Ferrani, Bolognesi (24’ st Morri); Ravioli N., Sedioli, Maltoni (24’ st Manuzzi); Papa (35’ st Gningue), Merlonghi (35’ st Gallo), Mavanga (24’ st Misuraca). A disp. Ravaioli R., Beconcini, Moncastelli, Forte. All. Protti

PISTOIESE (3-5-2) Cecchini: Mazzei, Polvani (35’ st Grilli), Donida; Stickler (9’ st Diodato), Greselin (29’ st Pinzauti), Maldonado, Boccia (20’ st Basanisi), Maloku (46’ st Kharmoud); Sparacello, Simeri. A disp. Valentini, Mosti, Giometti, Cuomo. All. Villa

ARBITRO Cipolloni di Foligno

NOTE Ammoniti Scanagatta, Simeri, Donida. Angoli 3-2. Recuperi 0, 6’.

Per la Pistoiese il campo di San Mauro Pascoli rimane un tabù. E così, dopo la sconfitta di due anni fa e il pareggio della stagione scorsa, anche stavolta la squadra arancione non è riuscita ad espugnarlo, tornando a casa con uno scialbissimo 0-0. Un gettone che in casa orange non serve praticamente a niente, visto che il divario dalla vetta è ormai enorme (il Forlì è +16) e, da qui a fine campionato, ci sarà da guardarsi dagli assalti del Lentigione nella lotta per il quarto posto. Un punto che invece fa muovere la classifica della Sammaurese, che tuttavia resta penultima. In un pomeriggio coperto da un cielo grigio e senza sprazzi di sole, la Pistoiese ha offerto la peggior prestazione della gestione Villa, scontrandosi contro la maggior energia e vivacità della compagine di casa e non rendendosi mai pericolosa con continuità se non in alcune occasioni isolate. Un atteggiamento che ha mandato su tutte le furie i vertici del club.

A dire il vero, è stata proprio la squadra di Protti ad avere la più grande chance di vincere il match, col calcio di rigore concesso a pochi minuti dal termine per un presunto fallo, apparso dubbio, di Donida su Gallo. Dal dischetto lo stesso numero diciotto si è però fatto ipnotizzare da Cecchini, che ha quantomeno permesso alla Pistoiese di tornare in Toscana senza subire gol. Per il resto, c’è ben poco da salvare nel pomeriggio romagnolo degli arancioni. Nel primo tempo Simeri e compagni non hanno mai calciato verso la porta e gli unici due tiri sono stati messi a referto dalla Sammaurese, con Mavanga e Papa. Nella ripresa, il primo squillo è arrivato dopo un quarto d’ora, con un diagonale di Sparacello che ha chiamato alla parata il portiere Pozzer. Due minuti più tardi, occasione anche per Polvani, col tiro del capitano da buona posizione terminato alto. Si arriva poi al già menzionato episodio del tiro dagli undici metri in favore dei locali, mentre la Pistoiese ha avuto l’ultimissima palla gol di giornata con Simeri, che da centro area non ha trovato però lo specchio.

Michele Flori