La Pistoiese si è impantanata. Altri due punti persi dalla vetta

TUTTOCUOIO (3-5-2) Carcani; Moretti, Bardini, Veron; Casari (34’ st Haka), Sansaro (40’ st Russo), Fino, Chiti (27’ st Del Rosso), Lorenzini; Benericetti (34’ st Centonze), Boiga. A disp. Dainelli, Forte, Severi. All. Firicano

PISTOIESE (3-5-2) Valentini; Donida, Polvani, Cuomo; Diodato (10’ st Stickler), Greselin, Maldonado, Basanisi (15’ st Sparacello), Maloku (27’ st Boccia); Simeri, Pinzauti. A disp. Cecchini, Mosti, Bertolo, Grilli, Giometti, Paci. All. Villa

ARBITRO Testai di Catania (Damato-Pozzi) MARCATORI Sansaro 6’ pt, Simeri 32’ st

Ormai ogni settimana sembra di dover fare copia e incolla di quanto detto e scritto la domenica precedente. Per la terza giornata consecutiva la Pistoiese gioca meglio dell’avversaria di turno, viene penalizzata da alcuni episodi dubbi ed esce dal campo senza i tre punti, ma con tanta rabbia ed amarezza. In poche battute è questo quel che è accaduto anche al Leporaia di Ponte e Egola, dove la squadra arancione ha impattato per 1-1 contro i padroni di casa del Tuttocuoio. Un punto che sa tanto di game over sulla stagione della Pistoiese, almeno per quanto riguarda le ambizioni di vertice, alla luce del ritardo di dodici lunghezze dal duo di testa Forlì e Ravenna e delle undici giornate che mancano al termine. Un pari che però dice anche che l’Olandesina è viva, nonostante l’evidente frenata (due punti nelle ultime tre).

Una gara, quella andata in scena su un terreno di gioco tutt’altro che buono, che inizia su ritmi forsennati, tant’è che in sei minuti prima la Pistoiese sfiora il vantaggio con Diodato e poi va sotto a causa di un tiro di Sansaro che vince un rimpallo e trova anche la deviazione che aggiusta ulteriormente la traiettoria del tiro. Gli ospiti non ci stanno e colpiscono due legni nel giro di un quarto d’ora, prima con l’incornata di Simeri, poi con la traversa di Pinzauti. Anche nella ripresa sono gli ospiti a tenere il pallino del gioco, coi neroverdi che si limitano ad un gioco ostruzionistico. Il pari della Pistoiese arriva al 32’ grazie a Simeri, che caparbiamente spedisce in rete da distanza ravvicinata dopo un salvataggio della difesa su Boccia. I ragazzi di Villa continuano a premere sull’acceleratore e l’episodio che potrebbe cambiare il match arriva al 38’, quando nel cuore dell’area Veron colpisce in modo evidente Simeri, colpo tuttavia non ravvisato dall’arbitro. Il mancato rigore non deconcentra la Pistoiese che nel finale, con una punizione di Maldonado e un tiro di Sparacello, vanno di nuovo vicini al bis. Ma non basta.

Michele Flori