La Pistoiese si è un po’ inceppata. Il muro della Pro Palazzolo regge

PISTOIESE 0 PRO PALAZZOLO 0

PISTOIESE (3-4-1-2) Arlanch; Costa Pisani, Gennari, Venturini; Bastianelli (16’ st Pellegrino), Alluci (46’ st Sciortino), Maldonado (30’ st Rossi), Boschetti (16’ st Campagna); Russo; Diallo (16’ st Alagna), Pinzauti. A disposizione: Giuliani, Accardi, Kovalenko, Polvani, Rossi. Allenatore: Andreucci

PRO PALAZZOLO (3-4-1-2) Piombino; Cerri (1’ st Mafezzoni), Allievi, Alari; Mattioli, Pinardi, Ghidini (34’ st Cristini), Di Masi; Ragazzoni (39’ st Desiato); Minessi (42’ st Rizza), Capone (46’ st De Respinis). A disposizione: Mondello, Coly, Cantaboni, Uberti. Allenatore: Didu

ARBITRO Leone di Avezzano

NOTE Ammoniti Alluci e Piombino

PISTOIA

La Pistoiese non riesce a sfondare il muro della Pro Palazzolo e al Melani non va oltre lo 0-0 contro la formazione bresciana. Un pari a reti inviolate che lascia amarezza e dispiacere a una squadra, quella arancione, brava a costruire tante gol ma molto meno a concretizzarle, mentre all’altra, quella ospite, lascia sicuramente soddisfazione per un punto guadagnato sul campo di una delle pretendenti al salto di categoria. Nemmeno la fortuna ha sorriso all’Olandesina, che nei primi otto minuti ha colpito due legni con Venturini e Russo, mentre nella ripresa le speranze arancioni si sono infrante sul portiere Piombino, autore di un paio di ottime parate. Per il resto, poco altro.

Con i ‘se’ e coi ‘ma’ non si vincono le partite e così la Pistoiese si è dovuta accontentare della seconda ‘X’ consecutiva, dopo quella maturata al Garilli la scorsa domenica. Una ’frenatina’ per gli orange, comunque ancora imbattuti (unici del girone) in campionato. In classifica, Andreucci e i suoi ragazzi scivolano di un gradino accomodandosi in terza posizione con 12 punti, dietro a Crema (13) e Lentigione (15).

La cronaca: parte fortissimo la Pistoiese che sfiora il vantaggio due volte in nemmeno dieci minuti: al 5’ è Venturini che colpisce in pieno la traversa con un bolide di controbalzo, mentre tre minuti più tardi il destro rasoterra di Russo si infrange sulla base del palo. Alla distanza i lombardi mettono la testa fuori dal guscio e intorno alla mezz’ora si fanno vedere due volte in minuto con Ghidini, fermato da due ottime parate di Arlanch. Nel secondo tempo la gara inizia sui binari dell’equilibrio, con gli arancioni che faticano a rendersi pericolosi fino alla mezz’ora, quando comincia il forcing dei toscani. Al 32’ Pinzauti sciupa una ghiotta occasione sotto porta, mentre al 38’ è Piombino che dice di no a un’ottima iniziativa di Campagna. Infine, allo scoccare del 45’, ci prova anche a Russo, ma la sua conclusione da ottima posizione finisce a lato. E’ l’ultimo squillo di un pomeriggio che termine senza reti su ambedue i fronti.

Michele Flori