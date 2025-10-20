La Pistoiese si inceppa. Zuccata di Kharmoud. Pari con la Correggese

PISTOIESE 1 CORREGGESE 1

PISTOIESE (3-5-2): Giuliani; Costa Pisani, Gennari, Bertolo (38’ st Accardi); Kharmoud, Alluci (36’ st Rossi), Maldonado (21’ st Biagi), Campagna (13’ st Diallo), Pellegrino; Russo, Pinzauti (28’ st Alagna). A disp. Arlanch, Polvani, Bastianelli, Cuomo. All. Andreucci.

CORREGGESE (3-5-1-1): Mantini; Giorgini, Ferraresi, Panizzi; Truzzi, Squarzoni (33’ st Puglisi), Galli, Pampaloni (31’ st Carini), Errichello; Siligardi (25’ st Calì);, Arrondini. A disp. Narduzzo, Piccolo, Zarrillo, Ognibene, Taparelli, Berni. All. Domizzi.

Arbitro: Collier di Gallarate.

Reti: 22’ st Galli, 37’ st Kharmoud.

Note: ammoniti Ferraresi, Pinzauti, Errichello, Biagi.

Dopo un pareggio interno, il secondo consecutivo, avendo subìto gol in occasione dell’unico tiro in porta effettuato dagli avversari, il dilemma è sempre capire se il bicchiere sia mezzo pieno o mezzo vuoto. L’1-1 della Pistoiese contro la Correggese alimenta i dubbi: è meglio essere felici per la decima gara ufficiale consecutiva senza sconfitte o delusi per il terzo pareggio al Melani in quattro impegni di campionato? La verità, come sempre, sta nel mezzo, ma nel complesso, anche se indubbiamente la sfida coi biancorossi lascia l’amaro in bocca. Dopo la convincente vittoria di Ponte a Egola, la Pistoiese non è riuscita a trovare continuità sul piano della prestazione e ha disputato un match sotto ritmo, con tantissimo possesso palla e poche occasioni pericolose create. Uno scenario nel quale la Correggese, schierata benissimo in campo dal proprio tecnico Maurizio Domizzi, si è trovata a proprio agio, potendo difendere col baricentro basso e affidando le ripartenze a Errichello e Siligardi. Il risultato? Un pomeriggio avaro d’emozioni, con le dita di una mano sufficienti a contare le emozioni nell’arco dei novanta minuti.

Nel primo tempo l’Olandesina ci ha provato con Russo, il cui tiro è stato deviato dal portiere, e con Bertolo, fermato sulla linea di porta da Giorgini. Nella ripresa nulla da segnalare fino alla metà del tempo, quando Galli, con una conclusione dai venticinque metri, ha estratto il coniglio dal cilindro infilando la sfera nell’angolino basso.

Pur ferita nell’orgoglio, la squadra arancione è riuscita a pareggiare all’82’ con un colpo di testa perfetto di Kharmoud, ben servito dalla sinistra da Pellegrino. Un punto che, come detto, allunga l’imbattibilità arancione, ma che porta con sé anche alcune riflessioni su cui soffermarsi nell’immediato futuro.

Michele Flori