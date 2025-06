La Pistoiese trova il centravanti. Alagna assicura gol e fisicità

Un’improvvisa accelerata, la firma sul contratto preliminare e poi l’annuncio. Tutto nel giro di pochi giorni per dare un segnale forte a tutte le avversarie: quest’anno anche in chiave mercato ci sarà da fare i conti con la Pistoiese. Stiamo parlando della road map che ha portato, nella mattinata di ieri, alla comunicazione da parte del club arancione dell’accordo con Fabio Alagna, attaccante classe 2000, in forza alla Vibonese nello scorso campionato. La Pistoiese era sulle tracce del giocatore siciliano già da alcuni giorni, ma su di lui, stando alle indiscrezioni, c’era anche l’interesse del Catania, club che a differenza dell’Olandesina milita tra i professionisti. Il diesse Taibi si è però mosso in modo giusto ed è riuscito a strappare il sì del giocatore, che dal 1 luglio sarà ufficialmente un tesserato arancione.

Con l’arrivo di Alagna, e le conferme già formalizzate di Simeri e Pinzauti, va delineandosi in modo sempre più chiaro lo scacchiere tattico della Pistoiese, almeno per quanto riguarda il reparto avanzato. Sembra infatti scontato che Antonio Andreucci abbia già disegnato nella propria mente un tandem con due punte centrali e non un tridente con due esterni d’attacco come inizialmente ipotizzato. I tre arcieri offensivi hanno per altro caratteristiche diverse e possono completarsi benissimo tra loro. Simeri è un nove classico ma è abile anche a muoversi da seconda punta fuori dall’area, oltre ad avere ottime doti balistiche sui calci piazzati, mentre Pinzauti è un calciatore altrettanto versatile capace di attaccare le profondità soprattutto in situazioni di difesa schierata.

Alagna è un attaccante molto forte fisicamente e abile sui palloni aerei, grazie anche ai suoi 190 centimetri. Nell’ultima stagione in quel di Vibo Valentia ha messo a segno dodici reti, mentre in passato ha giocato in Serie D con Città di Santagata e Lupa Frascati e tra i professionisti con l’Aquila Montevarchi. Con ogni probabilità il pacchetto avanzato sarà arricchito ulteriormente con un quarto elemento, probabilmente giovane, che possa essere un ricambio ai tre ‘tenori’ in caso di necessità.

Per quanto riguarda gli altri reparti, potrebbe non essere tramontata la possibilità di vedere ancora Lorenzo Polvani con la maglia della Pistoiese. Dopo le conferme di Bertolo e Accardi e l’arrivo imminente di Mattia Gennari, sembravano essersi chiuse le porte per il difensore arancione che nello scorso campionato è stato tra i migliori. Stando alle ultime novità però potrebbe esserci un nuovo dialogo per valutare le condizioni per un prolungamento contrattuale. Ciò non escluderebbe comunque a priori il possibile arrivo di Gennari, un altro centrale top per la categoria. Ciò che è certo è che ripartire da Polvani non potrà mai essere una scelta sbagliata.

Michele Flori