La Pistoiese vince 2-1 con il Progresso

Pistoia, 28 ottobre 2023 – Dopo una striscia negativa fatta di una sconfitta e tre pareggi (e, nel frattempo, l’eliminazione dalla Coppa Italia), la Pistoiese torna alla vittoria nel campionato di serie D: 2-1 al Progresso. Un brodino caldo per la squadra, ancora convalescente.

L’allenatore Manoni, che in settimana ha rilevato l’esonerato Consonni sulla panchina arancione, sceglie Florentine, Pertica e Costa dall’inizio. Non succede praticamente nulla nei primi 45 minuti di gioco: le due squadre si annullano.

Ma il calcio è strano: non è una novità. Al 46’, proprio agli sgoccioli della prima frazione di gioco, sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Piscitella, dormita della difesa emiliana sino a quel momento perfetta e Florentine è lesto, con un colpo di testa sottomisura, a battere Cheli sul primo palo.

Florentine che a inizio secondo tempo sarà sostituito da Trotta. Pronti via e al 2’ della ripresa Davì, già ammonito nel primo tempo, commette un ingenuo fallo da rigore su Matta: calcia Selleri, pallone da una parte e portiere dall’altra.

All’11’ conclusione di Tanasa dai 20 metri che non impensierisce Cheli, che para a terra. Sessanta secondi dopo, mancino maligno di Barbieri dal limite dell’area, con la palla che scivola sul fondo vicino al palo alla sinistra di Ricco. Al 16’ una punizione di Costa dalla trequarti sinistra crea qualche apprensione al portiere avversario. Al 18’ l’arbitro pareggia il conto dei penalty: fallo di Baccolini su Pertica e Marquez trasforma dagli undici metri, sbloccandosi (almeno su palla inattiva).

Al 45’ bella discesa sulla destra di Di Mino, che arrivato ai 16 metri scocca il diagonale: la sfera termina sull’esterno della rete. Al 47’ Piscitella non trova il tris per poco: a centro area batte di destro a rientrare, ma il cuoio va fuori di poco. Finisce col pubblico arancione contento, una tantum, per il successo. Ma la strada che porta alla guarigione (al vertice della classifica, l’obiettivo stagionale) è lunga.

Il tabellino

PISTOIESE – PROGRESSO 2-1

PISTOIESE (4-3-3): Ricco; Goffredi, Davì, Salto, Chrysovergis; Pertica (24’ st Di Mino), Tanasa, Costa (46’ st Diodato); Florentine (1’ st Trotta), Marquez (40’ st Ferrandino), Piscitella. A disposizione: Valentini, Di Mino, Diallo, Chiesa, Silvestro, Nardella. Allenatore: Manoni.

PROGRESSO (3-5-2): Cheli; Mele, Hasanaj, Biguzzi; Grandini (24’st Cantelli), Corzani (24’ st Ghebreselassie), Selleri (24’ st Matteo Cocchi), Sakaj, Baccolini (30’ st Simone Cocchi); Barbieri (27’ st Di Piedi), Matta. A disposizione: Bizzini, Georgiev, Panzacchi, Mandes. Allenatore: Vullo.

ARBITRO: Torreggiani di Civitavecchia. MARCATORI: 46’ pt Florentine; 3’ Selleri (rig), 19’ st Marquez (rig). NOTE: giornata nuvolosa e ventilata. Ammoniti: Pertica, Davì. Angoli: 5-2. Recupero: 1’, 6’.