La Pistoiese vola ai sedicesimi. Diallo trascinatore, Tau eliminato

TAU

1

PISTOIESE

3

TAU (3-5-2): Zipoli; Soumah (12’ st Carli) , Ferrari (31’ st Tordiglione), Nunziati; Del Gronchio, Manetti (12’ st Nottoli), Nistri, Bagnoli (18’ st Bouah), Vaselli (18’ st Soldati); Borracchini, Mocanu. A disp. Cabella, Chiti, Lombardo, Rotolo, Bouah. All. Maraia.

PISTOIESE (3-5-2): Arlanch; Accardi (6’ st Gennari), Polvani, Venturini; Bastianelli, Rossi, Maldonado (6’ st Sciortino), Campagna (31’ st Biagi), Pellegrino (41’ st Boschetti); Alagna (17’ st Russo) , Diallo. A disp. Giuliani, Alluci, Kovalenko, Costa Pisani. All. Andreucci.

Arbitro: Moro di Novi Ligure.

Reti: 22’ Mocanu, 29’ Rossi, 3’ st e 47’ st Diallo.

Note: al 13’ Alagna un calcio di rigore. Ammoniti: Venturini, Soumah, Russo, Tordiglione, Biagi.

La Pistoiese sbanca il Comunale di Altopascio, vola ai sedicesimi di finale di Coppa Italia e affronterà il Vado il prossimo 22 ottobre al Melani. Gli arancioni hanno staccato il pass per il turno successivo grazie al successo in rimonta per 1-3 ai danni del Tau Altopascio, in una sfida che gli arancioni hanno dovuto recuperare dopo lo svantaggio subito nel primo tempo. Una partita durante la quale l’Olandesina ha avuto quasi sempre il pallino del gioco, al cospetto di una compagine, quella amaranto, schierata in campo con undici quote e un’età media bassissima. Andreucci ha approfittato dell’impegno infrasettimanale per dare spazio a giocatori meno impiegati come Polvani, Venturini e Sciortino, ma anche per testare la condizione di elementi al rientro da infortuni come Accardi e Biagi.

La cronaca: parte col piede giusto la Pistoiese che dopo 12 minuti si procura un calcio di rigore grazie a Diallo, fermato irregolarmente dall’uscita avventata del portiere Zipoli. Dal dischetto però Alagna apre troppo il destro e spedisce a lato la sfera. Gol sbagliato, gol subito: passano appena nove giri di lancette e i padroni di casa vanno in vantaggio con Mocanu, che anticipa Polvani e supera Arlanch con un pallonetto dal limite dell’area. Al 29’ impatta la Pistoiese: Campagna disegna un cross perfetto per Rossi, che di testa fa 1-1.

Al rientro dalla pausa la Pistoiese riparte con più grinta e dopo tre minuti trova il sorpasso con Diallo, che approfitta di un rimpallo al limite dell’area per freddare il portiere con un pregevole tocco sotto. I ragazzi di Andreucci gestiscono la gara e non corrono altri rischi, mettendo anche il punto esclamativo nel recupero col secondo gol di giornata di Diallo, con una zampata in area di rigore. Appuntamento a domenica per la sfida esterna contro il Tuttocuoio.

Michele Flori