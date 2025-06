La polemica. Al Castelnovo quarta multa per i fumogeni. I tifosi: "Così rovinate il Torneo della Montagna»

Non ci stanno più i tifosi del Castelnovo Capitale. Di fronte all’ennesima multa, la quarta dall’inizio del Montagna per accensione di fumogeni affibbiata dal giudice sportivo del Csi dopo la gara di mercoledì sera vinta a Ciano, i supporters del gruppo 42035 hanno diramato un comunicato di protesta: "State rovinando il gioco più bello del mondo!". Nello sfogo si legge che "tra ripescaggi, fallimenti e tribunali, un’intera generazione disillusa, che non ha mai visto nemmeno un mondiale, sogna guardando fumogeni, cori e bandiere al vento. Chi ha il compito di promuovere tutto ciò, il divertimento e l’aggregazione intorno al calcio, ha invece la brillante idea di reprimerlo nel modo più ignobile, colpendo le tasche di persone normali che fanno già enormi sacrifici per portare avanti queste realtà. Per noi, il divieto di portare colore e folklore svuota di ogni senso questa storica manifestazione. Come naturale conseguenza, finchè si continuerà con queste assurde multe, non ha per noi alcun senso presenziare con striscioni, cori e bandiere. Nella speranza che si possa al più presto tornare a respirare il vero spirito del Torneo della Montagna". L’ultima multa assegnata aveva il valore di 100 euro che si somma alle precedente di 75 euro alla terza giornata e a quella di 50 euro successiva al secondo turno, mentre al termine della prima giornata il club bismantovino aveva ricevuto soltanto una diffida di accendere fumogeni all’esterno del campo di gioco.