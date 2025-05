La Poliziana trionfa ai rigori e torna in prima categoria dopo due anni

Si è conclusa ai rigori la splendida stagione della Poliziana, che nello spareggio tra vincitrici di play-off della seconda categoria, ha prevalso nei tiri dal dischetto sul Cinigiano dopo 120’ in cui le due squadre non sono riuscite a superare le difese avversarie. È scattata in quel momento la grande festa per il ritorno in prima categoria dopo due anni vissuti in seconda! "Siamo partiti pensando a una salvezza tranquilla – confida il mister Giovanni Piccirillo – ma dopo dieci partite eravamo primi con sette punti di vantaggio sulla seconda. Un fisiologico calo di rendimento e l’infortunio del nostro portiere argentino Ramiro, ci hanno un po’ condizionato e la classifica ne ha risentito. Il suo sostituto, Leonardo Grazzi, si è comunque fatto trovare pronto. Nel momento clou dello sprint finale, tuttavia, abbiamo vinto cinque delle ultime sette partite".

E i play-off?"In semifinale, essendo quinti in classifica, abbiamo affrontato la Fontebelverde in trasferta battendola per 2-1 al 94’. In finale, sul neutro di Chianciano, l’abbiamo spuntata per 2-1 contro il Sarteano, pareggiando all’88’ e andando in vantaggio nei supplementari".

Squadra giovanissima…"Assolutamente sì, basti pensare che sia contro l’Olimpic che contro il Cinigiano, abbiamo chiuso il match avendo in campo cinque 2007, un 2006 e un 2008".

La società?"Ci è stata sempre vicina, con tutti i suoi effettivi. Un plauso particolare, tuttavia, va rivolto al ds Gino Maresca, che dopo la retrocessione di due anni fa, ha ricostruito un ambiente e un gruppo di uomini veri".

Qualche rammarico?"Sì, solo uno: che questa stagione è finita, perché avevamo ancora tanta voglia di stare insieme…".

Giuseppe Stefanachi