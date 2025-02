La Pontremolese abbatte il Cubino (3-0). Ora è quarta in classifica e può sognare

Pontremolese 3 Cubino 0

PONTREMOLESE: Cacchioli sv., Franzoni 7/5 (87’ Mancini sv.), Vannucci 7/5, Scaldarella 7/5 (90’ Donati sv.), Lisi 7, Aliboni 7, Gazzoli 7/5 (90’Di Santo sv.), Grasselli 7/5, Mengali 7/5 (92’ Tebogo sv.), Baudi 7/5 (87’Vicari sv.), Ceciarini 7. All. Verdi.

CUBINO: Allegranti, Cocca, Pelhuri, Somigli, Filice (71’ Vitale), Fabbrini (83’Gelli), Bussotti, Conti (81’Mecatti), Chiesi (51’ Schenone), Marzoli, Maresca (51’ Paggetti). All. Bonciani.

Arbitro: Bianchi di Lucca.

Marcatori: 23’ Baudi, 34’ Mengali, 36’ rig. Ceciarini.

PONTREMOLESE – Solo conferme, incoraggianti, perfino esaltanti, per la Pontremolese: Baudi, Mengali, Ceciarini, tre gol con messaggi incorporati, tre gol per stendere il Cubino e nello stesso tempo scavalcarlo in classifica così come sono stati superati al quinto posto della graduatoria Larcianese e Forte dei Marmi, questi ultimi con una partita in meno. Ora la squadra azzurra è a dieci lunghezze dal Pietrasanta e a nove dal San Giuliano in piena area playoff.

Avvio soporifero, la Pontremolese ha il gioco in mano ma ricama leziosa e sembra quasi non voler affondare. All’improvviso un lancio da trenta metri di Aliboni per Baudi: il numero dieci degli azzurri è bravo nell’anticipare di testa l’uscita del portiere sbloccando il risultato. Al 25’ occasionissima per il raddoppio mancata da Mengali, a tu per tu col portiere. Minuto 34’: cross di Gazzoli per Mengali, colpo di tacco e la palla prima di entrare in rete per il raddoppio va a baciare il palo alla sinistra di Allegranti. E’ il colpo del ko per il Cubino. In avvio di ripresa Gazzoli in piena area viene atterrato e l’ottimo direttore di gara, a pochi passi, assegna senza esitazioni il calcio di rigore che Ceciarini trasforma sigillando il risultato.