La Pontremolese espugna Monsummano: Mancini decisivo, playoff in vista

Monsummano

0

Pontremolese

1

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso; Saquella, Perillo (19’ st Natali), Citti (18’ st Gabadoni), Ghimenti, Agnorelli, Drca (7’ st Robusto), Dal Poggetto, Braccesi, Gemignani, Maiorana (3’ st Guarisa). A disp. Pecchia, Goti, Marseglia, Vitiello, Moncini. All. Vitiello.

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Santini; Lisi, Cucurnia (25’ st Vannucci), Scaldarella, Filippi, Aliboni, Gazzoli, Grasselli, Mengali (45’ st Mathibedi), Baudi (1’ st Mancini), Ceciarini. A disp. Beghini, Franzoni, Donati, Haxhiu, Pezzoni, Vicari. All. Verdi.

Arbitro: Luciani di Livorno.

Marcatori: 30’ st Mancini.

MONSUMMANO – La Pontremolese chiude il campionato espugnando Monsummano. Un risultato eccezionale per la squadra di Verdi che chiude al secondo posto con il Pietrasanta ma che senza i 10 punti di penalizzazione avrebbe finito davanti a tutti. Ora affonterà i playoff da protagonista.

Il match allo ’Strulli’ di Monsummano viene deciso da una rete di Mancini nel corso del secondo tempo. La gara ha offerto poco. Ricordiamo che entrambe le squadre dovranno giocare gli spareggi post season. Anche il Monsummano sarà in campo, ma nei playout per evitare la retrocessione e se la vedrà con il Firenze Ovest. La Lunigianese si è fatta viva dalle parti di Grasso con i tentativi di Mengali e Ceciarini, gli amaranto di casa hanno risposto con Maiorana, senza comunque trovare la via del gol. Nella ripresa, al 69’, dopo diverse sostituzioni, Braccesi si è messo in proprio cogliendo il palo. Il campanello d’allarme ha svegliato i lunigianesi che pescano il jolly al 75’: cross di Vannucci per Mancini che infila Grasso. E’ il gol che vale i tre punti

Simone Lo Iacono