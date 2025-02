La Pontremolese mette nel mirino il Cubino. Ostacolo Real Cerretese per la San Marco

La squadra di Matteo Verdi, si cala sul “Lunezia“ contro il Cubino, calcio d’avvio fissato alle 16,30, con un carico di belle speranze e un paio di dubbi circa l’undici da schierare. Le speranze innanzitutto parlano di una valigia azzurra piena di motivazioni. Si va dalla ferma convinzione di credere nei propri mezzi, alla ferma intenzione di non mollare il passo, provando anche a rosicchiare qualche punto prezioso chi in questo momento si trova in area playoff.

La Pontremolese proverà a tradurre sul campo, contro un avversario difficile che viaggia a braccetto sul quinto predellino della classifica con Forte dei Marmi, Larcianese (punti 35) che per uno strano gioco del computer questo pomeriggio sono a confronto.

"Sarà una partita che può darci la valutazione della nostra forza reale – afferma Verdi –, giochiamo contro un’ottima squadra che ha valori importanti, avrò a disposizione un numero di giocatori che mi permetterà di poter scegliere e quindi avere dei dubbi di formazione, aspetti fondamentali per un allenatore. Dovremo cercare, come dico sempre ai ragazzi, di fare la nostra partita a prescindere contro chi e dove giochiamo, dobbiamo provare noi a giocare la partita come la vogliamo fare e non essere costretti a interpretare la gara condizionati da fattori esterni come l’atteggiamento avversario, so che è una cosa difficile, ma la crescita di un gruppo non può non passare da questo aspetto. Quindi mi aspetto una gara ricca di motivazioni e bella da giocare".

Ebal.