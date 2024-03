La posta è alta. Pro Sesto e Giana a tu per tu. Al Breda il derby da punti pesanti

In campo al Breda (ore 18.30) Pro Sesto e Giana. La Pro, col 2-0 rifilato alla Virtus Verona, si è “sbloccata” dopo 4 ko di fila e 14 giornate senza vittoria. Nel frattempo sono passati 3 allenatori, Parravicini e Paci e prima del debuttante Angellotti: "Partire così dà una grande spinta. Conosco la squadra: ha qualità, ho chiesto coraggio". Playout a -3 Squalificato capitan Gattoni, in diffida Marianucci. Per la Giana, invece, out Ferrante e Lamesta, rientra Marotta. Un pareggio e due vittorie per Chiappella, dopo una striscia negativa di 7 partite fruttate un punticino: "Importante dare continuità, ma nello 0-0 con l’AlbinoLeffe male nel primo tempo"). Decimo posto da playoff, l’attualità: settimo a -1, +5 dalla zona playout.

PRO SESTO (3-5-2): Del Frate; Toninelli, Marianucci, Giorgeschi; Poggesi, Palazzi, Poli, Sala, Maurizii; Florio, Bruschi. All.: Angellotti.

GIANA (4-2-3-1): Zacchi; Caferri, Corno, Minotti, Groppelli; Marotta, Pinto; Mb. Fall, Franzoni, Messaggi; Ma. Fall. All.: Chiappella. Luca Mignani