La preparazione. Sabato c’è la sfida contro il Mazzola. Si giocherà sul campo ’neutro’ di Colle

Dopo il pareggio con la Castiglionese, il Siena riprenderà oggi gli allenamenti: i bianconeri sono attesi dalla sfida con il Mazzola sabato allo stadio Gino Manni di Colle. La decisione di disputare il match in campo ‘neutro’ è stata presa dalle due società, per consentire ai tifosi di poter assistere alla partita (al Ceccarelli, in Cerchiaia, dove giocano le gare interne i biancocelesti, non sarebbe stato possibile). Mister Magrini dovrà rinunciare, per la gara, agli infortunati Ricciardo e Cristiani: entrambi ne avranno per almeno un’altra settimana, anche se il centrocampista è più indietro dell’attaccante: "Ha sempre la ferita aperta", ha spiegato il tecnico bianconero. Ancora out anche il giovane Ravanelli che ha appena iniziato il percorso di recupero dopo l’intervento subìto. Dovrà saltare la stracittadina di sabato anche Pagani: il bianconero è stato espulso due giorni fa al Berni dalla panchina per aver detto una frase che l’arbitro non ha gradito e sarà quindi fermato dalla giustizia sportiva. Con l’ammonizione rimediata Lollo è invece entrato in diffida, prima di Siena-Castiglionese il centrocampista aveva preso tre cartellini gialli. Saranno poi da valutare le condizioni di Galligani e Boccardi, usciti acciaccati dal match: il primo ha accusato un problema alla schiena, il secondo un fastidio. Gli allenamenti si svolgeranno sul campo di Uopini.