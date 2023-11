La preparazione. Tutti al lavoro. Mercoledì si gioca

Niente pausa: dopo la vittoria sulla Colligiana, la Robur ha ripreso già ieri gli allenamenti sul campo di Uopini, in vista del turno infrasettimanale di mercoledì in casa del Signa, la seconda del trittico di partite offerte dal calendario alla metà di novembre (domenica prossima Bianchi e compagni saranno impegnati nel turno casalingo con la Baldaccio Bruni). Non saranno della partita, mercoledì, Boccardi e Ravanelli, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. E’ invece a disposizione Cavallari, che ha subìto una distorsione alla caviglia sabato al Berni: l’infortunio si è rivelato di lieve entità. Non è escluso che mister Magrini, per Signa-Siena, possa cambiare qualche pedina al suo scacchiere: il primo candidato alla maglia titolare è Achy, che potrebbe agire al centro della difesa per far rifiatare magari proprio Cavallari. E non è escluso, a centrocampo, il ritorno di Cristiani. Davanti il ballottaggio è tra Ricciardo e Granado, in campo, quest’ultimo, dal primo minuto con la Colligiana.