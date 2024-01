La presentazione. Cannoni dichiara ’Certi amori’ con il suo libro

Si intitola ‘Certi amori non finiscono’ il libro scritto da Fabio Cannoni, storico e appassionato tifoso della Robur, da sempre al seguito dei colori bianconeri ("Sin da quando avevo i pantaloncini corti", dice lui). La pubblicazione sarà presentata sabato, alle 17,30 all’Nh Hotel alla Lizza, con la conduzione di Gigi Rossetti. In ‘Certi amori non finiscono’ Fabio Cannoni racconta "trent’anni di ricordi, articoli e foto. Trent’anni di gioie, sconfitte, passione e chilometri. Trent’anni di storia attraverso i cambiamenti che sono avvenuti dentro e fuori dagli stadi. Una storia nata in Serie D e culminata con la storica promozione in Serie B nel 2000. Trent’anni al seguito del Siena calcio… Trent’anni di vita, da leggere tutti d’un fiato". Fabio Cannoni, uno dei fondatori del Siena Club Fedelissimi, è stato anche rappresentante dei tifosi nel cda della Robur Siena.