La presentazione della giornata di Eccellenza. Cuoiopelli, gran derby. Tuttocuoio big match

Il Tuttocuoio va a Prato contro lo Zenith e la Cuoiopelli a Fucecchio in un derby da vivere. Anche i Fratres Perignano in trasferta con il Lanciotto Campi. Impegno casalingo per la Geotermica che ospita il River Pieve. Una ventunesima giornata che propone incontri interessanti soprattutto per le prime posizioni. Per i neroverdi del Tuttocuoio un impegno severo nel pratese contro lo Zenith. La capolista nelle ultime due giornate è stata bloccata sul pari e ne ha approfittato la cugina Cuoiopelli per portarsi a soli due punti. Lo Zenith, bloccato sul pari in casa domenica scorsa, cercherà di rendere la vita dura al Tuttocuoio che però ha motivazioni da vendere per puntare ad una vittoria e farà il possibile per ottenerla. Anche la Cuoiopelli se la gioca in trasferta, sul campo del Fucecchio che, passato il brutto momento societario, sta dimostrando di potersela giocare con tutti. Ottimismo da parte biancorossa anche per l’arrivo di Federico Mattiello, difensore classe ’95, che ha giocato nelle serie A Olandese ma che ha vestito la maglie di Juventus, Chievo, Spal e Spezia. "E’ una partita difficile – dice il ds Costa – ma nelle ultime due giornate abbiamo ottenuto buoni risultati, abbiamo intravisto uno spiraglio di luce che ci fa ben sperare per il futuro. Andiamo ad affrontare i nostri vicini del Fucecchio con la serenità che ci vuole in partite come questa". Impegno esterno per i Fratres Perignano a Campi Bisenzio contro il Lanciotto. I Rossoblù vengono da una vittoria di misura ma importante e ben augurante per l’arrivo del nuovo allenatore Colombini. Una partita insidiosa per i Fratres perché il Lanciotto, che al momento si trova in piena zona play out, butterà nella mischia tutta la sua voglia di vittoria per migliorare la sua situazione. L’unico turno casalingo per le nostre riguarda la Geotermica che attende l River Pieve. La severa battuta di arresto di domenica scorsa a Montespertoli deve far riflettere la squadra di Niccolai. Il River Pieve sulla carta è alla portata della Geotermica e la squadra boracifera,può tornare alla vittoria.

Pietro Mattonai