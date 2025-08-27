La presentazione della squadra che ha trionfato nell’ultimo campionato di Seconda categoria. Lo Stia celebra un secolo di vita. Qui Sarri ha iniziato la sua carriera

STIA

Un secolo di calcio per lo Stia. La società casentinese è tra le più longeve dell’intero territorio provinciale con una storia che affonda le radici nel 1925 e che, negli ultimi cento anni, ha coinvolto intere generazioni di cittadini nei diversi ruoli di atleti, tecnici, dirigenti, collaboratori o tifosi. Tra questi spicca Maurizio Sarri che dello Stia è stato giocatore e allenatore. La festa del centenario sabato celebrerà l’importante traguardo con tante iniziative pensate per rendere omaggio alla lunga e orgogliosa tradizione del club, con uno sguardo anche verso il futuro con la presentazione della squadra che ha trionfato nell’ultimo campionato di Seconda Categoria e che è dunque pronta a vivere il ritorno in Prima Categoria.

La giornata verrà aperta alle 18 al Palagio Fiorentino con la presentazione del libro "Cento volte Stia-Un paese, una squadra, una storia" che, scritto da Nicola e Luca Fiumicelli con il coinvolgimento di decine di stiani, ripercorre l’ultimo secolo attraverso una raccolta di racconti, aneddoti, risultati, fotografie e documenti. Le pagine dell’opera spaziano dalle prime immagini in bianco e nero fino all’attualità, evidenziando risultati di assoluto prestigio tra cui spicca la militanza in Eccellenza negli anni ‘50 o protagonisti, tra cui rientra appunto Maurizio Sarri.