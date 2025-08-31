La presentazione. Il Medolla San Felice all’ombra della Rocca

L’affascinante e storico palcoscenico della Rocca di San Felice, nel giorno dell’apertura della 412esima Fiera di settembre, ha fatto da cornice venerdì sera alla presentazione del Medolla San Felice. A fare gli onori di casa gli assessori allo sport dei due Comuni rappresentati dalla nuova società di Promozione, nata dalla fusione in estate, il medollese Stefano Bonfatti e il sanfeliciano Paolo Pianesani. Poi è stato il presidente Giovanni Levati a raccontare come la fusione sia stata voluta "soprattutto per rafforzare il settore giovanile, che è il motore della nostra società e ora potrà utilizzare i campi dei due Comuni". Sul palco è poi sfilata la squadra Juniores e la prima squadra guidata da mister Alessandro ’Sem’ Semeraro, protagonista delle due promozioni di fila col Medolla per il quale "l’obiettivo al primo anno in categoria è consolidarci, poi vedremo dove possiamo arrivare". Un concetto ribadito anche dal capitano Giuseppe Franco ("l’umiltà deve essere la nostra parola d’ordine") che ha preceduto il saluto finale del sindaco sanfeliciano Michele Goldoni.

d.s.