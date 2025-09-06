La presentazione. Ribadito Nember direttore sportivo

Le questioni di campo spettano a Luca Nember. Che dopo aver rinunciato all’incarico rispunta sulla scena. "Sono stato aggredito da tre persone, presumibilmente tifosi del Rimini", disse allora. Ma oggi non si capisce che tipo di aggressione sia stata quella di settimane fa. "Io non mi sono mai dimesso – dice Nember – io ho detto che rinunciavo all’incarico perché avevo subito un’aggressione e questo mi ha dato un po’ fastidio a livello personale perché pronti via c’è stato uno sparare a salve. Sono sempre stato a fianco della società. I tifosi qua fuori hanno modo di esprimersi – dice riferendosi ai tifosi fuori dal luogo della conferenza stampa –, ci mancherebbe, capisco la loro preoccupazione. Nessuno mi ha aggredito: il giorno del mercato un ragazzo mi ha avvicinato e mi ha lanciato un euro, ma non è stato un gesto cattivo". Questo è quanto. Ma sull’organico del Rimini il nulla. "Stasera (ieri, ndr) uscirà la rosa. La necessità per la società è renderli tutti disponibili. Poi stiamo guardando per fare il mercato degli svincolati".